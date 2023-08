Ariu “made in China”, kopshti zoologjik mohon se është njeri i veshur me kostum

10:18 01/08/2023

Një kopsht zoologjik në Kinë ka mohuar akuzat se disa prej arinjve të tyre janë njerëz të veshur me kostume pasi videot e një ariu që qëndronte në këmbët e pasme dhe dukej thuajse njerëzor, u bënë virale duke ndezur komentet dhe teoritë konspirative në rrjetet sociale.

Në një deklaratë të shkruar nga këndvështrimi i ariut të quajtur “Angela”, zyrtarët e kopshtit zoologjik të Hangzhou shprehen se njerëzit “nuk i kuptojnë” kafshët.

WATCH: ???? A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT