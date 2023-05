Arkëtime rekord për derbin

18:20 10/05/2023

Gjysmëfinalja milaneze e Ligës së Kampionëve e ka vendosur tashmë një rekord, atë të arkëtimeve. Të ardhurat për dy ndeshjet, i kanë mundësuar të dyja klubet që të grumbullojnë shifra historike.

Si Milani, që pret ndeshjen e parë, ashtu edhe Interi, që do të presë ndeshjen e kthimit më 16 Maj, kanë fituar secili mbi 10 milionë Euro nga shitja e biletave. Fitimet i shtohen arkëtimeve me përfitim për sfidat çerekfinale, që do të lehtësojnë klubet në mbylljen e bilanceve sezonale.

Ekipi që do të arrijë të sigurojë kualifikimin në finalen e Stambollit, do të përfitojë gjithashtu edhe 23.5 milionë të tjera. Kjo është hera e dytë në histori që Milani dhe Interi përballen në gjysmëfinalet e Europës. Në sezonin 2002/03, kuqezinjtë e fituan betejën me zikaltrit.

Derbi i Madoninës me më shumë gola u luajt në sezonin 1949/50, ku u shënuan 11 të tillë.

Zikaltrit fituan 6-5, ndërsa në 20 mintuat e para rezultati ishte 4-1 për kuqezinjtë. Interesant është fakti se derbi i parë mes të dyja ekipeve më 10 janar 1909 nuk u luajt në Milano, por në Kiaso të Zvicrës, me Djalli në fitoi 2-1.

Për herë të parë takimi u zhvillua në “San Siro” më 19 Shtator 1926, ku zikaltrit triumfuan 6-3.

Klan News