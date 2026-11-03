3 nëntor 2026 – Në kuadër të 95-vjetorit të lindjes së shkrimtarit të mirënjohur Dritëro Agolli, Shtëpia Muze Agolli ka hapur një ekspozitë të veçantë, e cila sjell për herë të parë për publikun dorëshkrime origjinale, dokumente dhe objekte personale të autorit.
Për këtë nismë dhe vlerat e saj kulturore foli drejtoresha e institucionit, Anisa Ymeri, e ftuar në emisionin “Rudina”, Tv Klan.
Mes materialeve më të veçanta janë dorëshkrimet e tre romaneve të njohura “Trëndafili në gotë”, “Dështaku” dhe “Arka e djallit”, të cilat dëshmojnë procesin krijues të shkrimtarit. Ekspozita përfshin gjithashtu një koleksion stilografësh dhe bojërash shkrimi, si dhe materiale arkivore që zbulojnë detaje të panjohura të jetës dhe krijimtarisë së tij.
“Është shumë e bukur sepse ka një mision muzeu: që të rikthejmë, në njëfarë kuptimi, ato që janë shkruar aty ku janë shkruar.
Për herë të parë, absolutisht për herë të parë, publiku mund të shohë dorëshkrimet e tre veprave shumë të rëndësishme të Dritëro Agollit”, u shpreh ajo.
Një prej zbulimeve më interesante është drama “Fytyra e dytë”, e shkruar në vitin 1968, e cila nuk arriti të vihej në skenë në versionin origjinal për shkak të censurës së kohës. Drama ishte përgatitur nën regjinë e Piro Manit dhe me një kast aktorësh të njohur, mes tyre Kadri Roshi, Violeta Manushi, Sandër Prosi dhe Edi Luarasi.
Sipas Ymerit, dokumentet e ekspozuara zbulojnë edhe historinë e ndryshimit të titullit të veprës, ndërsa përmbajtja e saj vijon të jetë aktuale edhe sot.
“Vepra e plotë e Dritëroit nuk është bërë asnjëherë në skenë, sepse varianti që është vënë në skenë ka qenë një variant jashtëzakonisht i censuruar dhe i ndryshuar, saqë vetë Dritëroi, sipas studiuesit Shaban Sinani, thoshte: ‘Ajo nuk është vepra ime’”, tregoi drejtoresha.
Ajo e konsideron këtë dramë një vepër që meriton të rikthehet në skenën teatrore, pasi trajton problematika që mbeten të pranishme edhe në shoqërinë e sotme.
“Një dramë që, nëse do të shkruhej sot, do të qëndronte. Kemi një baba, i cili është drejtor i një ndërmarrjeje të madhe dhe që do që vajza e tij të martohet me një person i cili do të bëjë karrierë. Dhe këtu kemi një luftë të madhe. Vajza, në një moment, e ndalon këtë lloj marrëdhënieje dhe dashurohet me një inxhinier, dhe kaq po e lë. Por në qoftë se… në qoftë se ajo do të vihej sot në skenë, ajo është një shfaqje që ndodh në përditshmërinë tonë, ndodh në zyrat e administratës sonë, në zyrat e kompanive tona private. Dhe nëse do të ketë ndonjë mendje të kthjellët, mundet që ta rikthejë, sigurisht duke i bërë ndryshimet e nevojshme, por… le të themi, drama është aty dhe ngjarja është aty, kështu që mund ta rimarrin edhe ta vënë në skenë”, u shpreh Ymeri.
Një tjetër element me vlerë janë sendet personale të shkrimtarit, të ruajtura me kujdes nga familja dhe të vëna në dispozicion të muzeut. Për Anisa Ymerin, këto objekte e bëjnë vizitën një përvojë që shkon përtej njohjes së veprës letrare.
“Aty është shpirti i Dritëroit. Dhe në çdo prekje që ne bëjmë gjatë gjithë punës sonë, është tamam kjo gjë: që ne duam të sjellim shpirtin e shkrimtarit, sepse ajo është shtëpia ku ai jetoi dhe krijoi. Vizita këtu nuk është thjesht vizitë në një muze, por është përjetim”, theksoi ajo.
Ekspozita në Shtëpinë Muze Agolli është e hapur për vizitorët deri në fund të vitit. Një ftesë kjo, për të gjithë dashamirësit e letërsisë që të zbulojnë nga afër gjurmët e një prej autorëve më të rëndësishëm të kulturës shqiptare.
/tvklan.al