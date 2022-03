Armand Duka rizgjidhet President i FSHF

Shpërndaje







11:03 15/03/2022

Armand Duka është rizgjedhur President i Federatës Shqiptare të Futbollit.

Në votimin e Asamblesë pati 43 vota në total, nga të cilat 2 u shpallën të pavlefshme dhe 4 ishin vota për Sulejman Starovën.

“Diferenca prej 37 votash më shumë se sa kuorumi i domosdoshëm e shpall z.Armand Duka President të Federatës Shqiptare të Futbollit”, tha Asambleja.

Me rizgjedhjen e sotme, Duka nis mandatin e tij të gjashtë në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndërsa kandidati tjetër për President të FSHF, Dritan Shakohoxha nuk mori asnjë votë.

Në fjalën e tij të shkurtër pas shpalljes së rezultateve, Duka tha se të gjitha vërejtjet e kritikëve do t’i korrigjojë gjatë 4 viteve në krye të qeverisë së futbollit shqiptar.

“Të nderuar anëtarë të Asamblesë jam vërtetë i emocionuar, por në të njëjtën kohë edhe i obliguar për këtë votëbesim të sotmin nga ana juaj. Padyshim që secili nga ju përveç votës e ka edhe një vërejtje për mua, por jo vetëm ju. Edhe ata që nuk janë në këtë sallë, sportistë, trajnerë, tifozë dhe ju garantoj që të gjitha këto vërejtje që i kam dëgjuar dhe do të vazhdoj t’i dëgjoj do t’i respektoj, do i mbaj shënim dhe do të mundohem t’i korrigjoj gjatë këtij 4-vjeçari të drejtimit të Federatës Shqiptare të Futbollit. Në të njëjtën kohë kam dëgjuar dhe vazhdoj të dëgjoj baltë, shpifje, ofendime. Ju siguroj që do t’i shmang ato ashtu si vetë loja jonë me sportivitet. Sot është një ditë e mbarë dhe unë dëshiroj pas një periudhe të vështirë, pas një fushate që ju e keni ndjekur dëshiroj t’i lemë pas ato që kemi kaluar gjatë këtyre 2 muajve. Bashkë me ju, ata që nuk janë në këtë sallë, aktorët dhe faktorët e vendit të kontribojmë dhe të derdhim gjithë energjitë tona pozitive për zhvillimin e futbollit, lojës tonë të dashur dhe për mirëorganizimin, mirëqeverisjen e institucionit tonë qendror FSHF, për të cilën të gjithë ju keni hedhur nga një gurë për ndërtimin e saj, jo vetëm ju por edhe breza para nesh. Edhe njëherë ju falenderoj përulësisht gjithësecilin nga ju për mbështetjen dhe ju garantoj që do të jem në shërbimin tuaj gjatë 4 viteve të ardhshme”, i shpreh Armand Duka. /tvklan.al