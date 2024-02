Armando Broja impresionon Fulham

23:40 09/02/2024

Tekniku Silva: Me cilësitë që ka shkakton probleme tek çdo mbrojtës

Armando Broja pritet të jetë titullar për Fulham në ndeshjen e kësaj të shtune ndaj Bournemouth. Sulmuesi shqiptar duket se ka gjetur ritmin në seancat stërvitore të skuadrës bardhezi.

Diçka për të cilën është shfaqur i kënaqur edhe trajneri, Marko Silva. Në konferencën para mediave, ai nuk kurseu lëvdatat për Brojën, duke e cilësuar si lojtarin që do përmirësojë skuadrën.

“Është profili ndryshe nga ajo që kishim në skuadër. Një sulmues dinamik, që do na ndihmojë për të bërë gjëra të rëndësishme në fushë. Me cilësitë që zotëron, mund të shkaktojë probleme për këdo mbrojtës. Ne presim shumë prej tij. Po përshtatet me modelin tonë të lojës. Le të shpresojmë të marrim më të mirën prej tij dhe ai të shënojë sa më shumë gola për ne.”



Broja kaloi në huazim të thjeshtë nga Chelsea te Fulham, ndërsa debutoi nga stoli në barazimin e fundjavës së kaluar përballë Bërnlit.

Klan News