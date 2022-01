Armando Broja ‘kthehet‘ në mode

11:57 29/01/2022

Shqiptari përfundon në listën e dëshirave të Evertonit

E ardhmja e Armando Brojës vijon të mbetet mister. Sulmuesi shqiptar ka tërhequr vëmendjen e shumë skuadrave në pjesën e parë të sezonit, ku ka arritur të shënojë 7 gola në 21 ndeshje.

‘Lufta’ për të siguruar shërbimet e tij bëhet tepër e madhe, teksa pas Sauthempton, që ka dërguar ofertë zyrtare në drejtim të Chelsea, garës i është bashkuar dhe Evertoni.



Sipas “Teamtalk’, skuadra nga Liverpuli po mendon seriozisht të firmosë me 20-vjeçarin, ku duket tepër i impresionuar me lojën e qendërsulmuesit. I vlerësuar me 40 milionë Euro nga CIES, Broja është sigurisht një blerje e kushtueshme për këdo skuadër, por një talent premtues për planin afatgjatë.

Broja ka një kontratë deri në Qershor 2026 me Chelsea, e cila ka zgjedhur si alternativë për të rritur shqiptarin duke e kaluar në huazim te disa skuadra.

