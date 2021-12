Armando Broja shënon sërish

Shpërndaje







22:20 04/12/2021

Armando Broja shënoi sërish për Southampton. Ishte një supergol i sulmuesit me një ekzekutim të shkëlqyer që sipas komentatorëve anglezë të ndeshjes ngjante me levizjet e Johan Krojf. Armando Broja e festoi golin me shenjën e shqiponjës në kraharor. Një mesazh i qartë për kombëtaren shqiptare të futbollit.

Me këtë gol Broja shënoi edhe një rekord. Ai ka realizuar 5 gola në të gjithë kompeticionet. Më shumë se çdo futbollist 20-vjecar në Premier League. Por skuadra e tij Southampton nuk mundi ta mbante avantazhin pasi Brajton barazoi në minutën e 98.

Tv Klan