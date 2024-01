Armani prezanton koleksionin pranverë-verë

14:54 26/01/2024

Ngjyra të lehta “Pasteli” me motive lulesh dominojnë veshjet e koleksionit të ri Pranverë – Verë të shtëpisë së famshme të modës Armani.

Koleksioni luksoz u prezantua nga modelet në pasarelën e ngritur në ndërtesën e famshme të artit bashkëkohor, Palais de Tokyo në javën e modës në Paris.

Pjesë e larmisë së veshjeve ishin fustanët e gjatë me pala, pantallonat e ngushta të shoqëruara me jelekë të mëndafshtë pa jakë dhe bluza të tejdukshme të zbukuruara me modele lulesh të qëndisura ose të printuara.

Koleksioni shoqërohet edhe me gjerdanë e vathë me rruaza, kapele të rrumbullakëta të prerjeve të ndryshme, e çanta të vogla. Në fund, të pranishmit I përshëndeti edhe vetë krijuesi i koleksionit, 89-vjeçari Giorgio Armani.

Tv Klan