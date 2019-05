Arnold Schwarzenegger tashmë këngëtar

Kurrë nuk është vonë për të ndjekur ëndrrat. Këtë na e tregon edhe Arnold Schwarzenegger, i cili në moshën 71-vjeçare përvecse si aktor ka bërë debutimin e parë edhe në muzikë.

Kënga e titulluar “Pump it up” vjen në bashkëpunim me këngëtarin austriak Andreas Gabalier. Me një tekst motivues, klipi shfaq jo vetëm dy artistët duke kënduar, por gjithashtu videot e Schwarzenegger që prej viteve të para të karrierës së tij duke u stërvitur.

Aktualisht aktori është angazhuar në 6 projekte kinematografike, përfshirë filmin e fundit të Terminator.

Tv Klan