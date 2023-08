Arratisja për liri përmes notit, përkujtohen në Shkodër të rinjtë që lanë vendin në vitet ‘80

19:40 12/08/2023

Përmes një notimi të lirë të organizuar, me pjesëmarrjen e rreth 20 të rinjve, që nisi nga Viluni në Velipojë për vijuar deri në Derdhjen e Bunës, janë përkujtuar djemtë dhe vajzat shkodrane e jo vetëm, të periudhës së komunizmit në Shqipëri, të cilët sfiduan diktaturën me guxim dhe vendosmëri për t’u arratisur me not, për një jetë më të mirë përtej kufijve të vendit të tyre.

Të pranishëm ishin edhe të rinjtë e saj kohe, që tentuan arratisjen me not nga Shqipëria në fund të viteve 1980. Sipas Alban Hasanit, përgjegjës i zyrës së Sportit në Shkodër, ky organizim synon t’u japë mirënjohjen e duhur figurave që dhanë çdo gjë për të qenë të lirë.

Nga Bashkia Shkodër janë shpërndarë certifikata mirënjohjeje për të gjithë ata që sakrifikuan për liri.

