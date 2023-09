Arrest me burg për Klered Bozhanajn, plagosi efektivin e policisë

10:47 23/09/2023

Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për Klered Bozhanaj, i cili mbrëmjen e së mërkurës plagosi efektivin e policisë Edlir Alleshi. Pas ngjarjes ai u largua nga vendi i krimit dhe u prangos 24 orë pasi u rikthye sërish aty.

Gazetari Besar Bajraktaraj raportoi se seanca për masën e tij zgjati rreth 15 minuta, ku u konfirmua paqëndrueshmëria e tij mendore.

Ashtu si më herët gjatë marrjes në pyetje ku ka deklaruar që “jam komandant i Pentagonit”, gjatë seancës së sotme është shprehur: Jam amerikan, nuk jam shqiptar. Sipas palës mbrojtëse kjo konfirmon paqëndrueshmërinë e tij mendore.

Avokati i Bozhanajt, Roland Llalla tha se ndaj Bozhanajt pritet që të kryhet një ekspertim psikologjik.

“Organi i akuzës pretendon që klienti im është në gjendje të mirë shëndetësore, nga shëndeti mendor po flitet. Ka disa dyshime që klienti që mbroj unë nuk ka qëndrueshmëri në diskutimet që ai bën dhe kjo nuk është e vërtetuar pasi klienti nuk ka asnjë dokument ku vërteton këtë sëmundje. Siç e keni thënë dhe ju më përpara që pritet të bëhet akti i ekspertimit psikologjik dhe të shohim se si do vijë ky akt dhe në bazë të aktit do të procedohet më tej”, tha avokati.

Pasi kërkoi ndjesë në emër të familjarëve të Bozhanajt për plagosjen e efektivit, avokati u shpreh se nuk dihet se si e ka siguruar armën 42-vjeçari.

“Nga ana e familjarëve kërkojmë ndjesë për punonjësin e policisë, pasi është dëmtuar dhe shyqyr që ka shpëtuar për jetën. I urojmë shëndet. Klienti i mbrojtur prej meje pasi ka pasur fobi, i ka pasur frikë rrobën e policisë e ka bërë këtë veprim të çuditshëm. Për sa i përket armës nuk dihet kush e ka pasur dhe si është gjetur në duart e të mbrojturit prej meje. Flitet që ka disa gëzhoja të gjetura në tokë”, tha ai.

Ky është momenti ku ai qëlloi ndaj efektivit të policisë. Ky i fundit bashkë me kolegun ishin vënë në ndjekje të tij pasi Bozhanaj kishte shfaqur sjellje të dyshimtë.

Pasi u arrestua, ai u ka thënë punonjësve të policisë: “Jam komandant i Pentagonit!”

Hetuesit e kanë marrë dy herë në pyetje për shkak të deklarimeve të paqëndrueshme që ka bërë ai përpara tyre. Nisur nga këto deklarime dhe sjelljes së tij të pazakontë, Prokuroria e Tiranës pritet të kërkojë një ekspertizë për shëndetin e tij mendor.

Paqëndrueshmëria e 41-vjeçarit është konfirmuar dhe nga babai i tij, Vitri Bozhanaj. Ai ka pohuar se djali i tij kishte shfaqur probleme sapo ishte kthyer nga Italia 1 vit më parë, pas një konflikti me punëdhënësin e tij atje.

Efektivi Edlir Alleshi së bashku me 3 kolegë të tij, po patrullonin kur kanë parë që Bozhanaj që është shkëputur nga bashkëshortja dhe djali dhe ka nisur të bëjë disa lëvizje të dyshimta. Kur policët i kanë bërë shenjë të ndalojë, ai është larguar me vrap dhe në hyrje të pallatit ka qëlluar efektivin Edlir Alleshi me këtë pistoletë që kishte me vete pa leje dhe ka mundur të largohet.

Prokuroria e Tiranës ka ngritur ndaj tij akuzën për “Vrasjes së punonjësit të policisë e mbetur në tentativë” që sipas nenit 79 B të Kodit Penal dënohet jo më pak se 30 vjet burg ose me burgim të përjetshëm. Ai akuzohet edhe për “Armëmbajtje pa leje”./tvklan.al