“Arrest shtëpie” për Berishën, reagon ish-Kryeministri: E përkohshme çdo masë që merr ky pushtet ndaj meje

16:58 30/12/2023

“Dëshmi e një hakmarrje politike të verbër të Edi Ramës”

Ish-Kryeministri, Sali Berisha ka reaguar në lidhje me vendimin e gjykatës për masën e sigurisë ndaj tij “arrest në shtëpi” me mbikëqyrje policore duke i ndaluar edhe kontaktet. Në një postim në rrjetin social “Facebook”, ish-Kryeministri Berisha thotë se kjo dhe çdo masë që merr ky pushtet ndaj tij dhe opozitës është e përkohshme.

Ish-Kryeministri Sali Berisha e ka quajtur masën e “arrestit në shtëpi”, dëshmi e një hakmarrje politike të Kryeministrit Rama, për të cilin thotë se sipas tij, opozita i ka kallur tmerrin deri në palcë me betejën e tyre pa kthim.

Teksa ju drejtohet mbështetësve, ish-Kryeministri Berisha thotë se do të jetë ai që ka qenë gjithmonë, pavarësisht masës së sigurisë që ka vendosur gjykata ndaj tij dhe shton se asgjë nuk do e ndajë atë, jo vetëm nga demokratët, por edhe nga shqiptarët kudo që ndodhen.

Ajo që mbetet e pamposhtur, Berisha thotë se është mosdorëzimi i opozitarëve dhe vendosmëria e tyre që izolimin e opozitës ta kthejnë në betejë lirie dhe në fitore për shqiptarët, ndaj dhe i fton të gjithë që të vazhdojnë me moton “O sot, o kurrë”, në atë që e quan, betejën e tyre pa kthim.

Reagimi i ish-Kryeministrit Sali Berisha në “Facebook”:

Të nderuar miq, demokratë, shqiptarë kudo ku ndodheni.

Sot ndodhi ajo që të gjithë e dinim, izolimi dhe heqja e të drejtës së fjalës të liderit të opozitës nga narko-regjimi më mafioz i bastardit të ish-xhelatëve shqiptarë Kristaq Rama dhe Spiro Koleka, Edi Ramës që është dhe regjimi diktatorial më i korruptuar në Europë dhe më gjerë.

Kjo masë arresti politik, dëshmi e një hakmarrje politike të verbër të Edi Ramës, nuk shpreh vetëm urrejtjen e tij të trashëguar ndaj kundërshtarit, por mbi të gjitha shpreh frikën, tmerrin që ne të dashur miq i kemi kallur atij deri në palcë dhe botës së tij të krimit me betejën tonë pa kthim.

Ai që mendon se asgjësoi pluralizmin dhe opozitën do ketë fatin që populli opozitar i rezervon armiqve të lirisë, diktatorëve.

Të dashur miq, Sali Berisha është dhe do të jetë ai që ka qënë gjithmonë. Me apo pa arrest shtëpie, me apo pa policë tek dera, asgjë nuk do mund ta ndajë dot atë nga ju, jo vetëm demokratë, por edhe shqiptarë kudo që ata ndodhen.

Sali Berisha do të vazhdojë të punojë dhe të luftojë çdo minutë, me të gjitha format dhe mjetet për të rikthyer demokracinë që aktualisht është e shpërfytyruar: Më shumë nga të gjithë që e kupton se litari i kalbur po i këputet është vetë Edi Rama.

Unë jam i bindur se sot jemi së bashku jo thjesht ata demokratë që janë në krah të Sali Berishës, por dhe ata shqiptarë që e ndjejnë dhe e përjetojnë se Shqipëria është në rrezik. Ata janë shumica e qytetarëve të këtij vendi, ndaj a e dini pse fitorja jonë është e padiskutueshme? Është e tillë sepse ata që duan Shqipërinë janë më shumë se ata që duan thjesht Sali Berishën.

Së fundmi, çdo masë që merr ky pushtet ndaj meje dhe opozitës është e përkohshme. Ajo që mbetet e pamposhtur është mosdorëzimi ynë dhe vendosmëria jonë që izolimin e opozitës ta kthejmë në betejë lirie dhe në fitore për shqiptarët.

Ndaj dhe ju ftoj të vazhdojmë me moton “O SOT O KURRË” betejën tonë pa kthim edhe më të fortë, të vendosur dhe më me pasion e guxim se kurrë më parë.

SPAK po e heton Berishën me dyshimet se është përfshirë në korrupsion në procedurën e privatizimit të ish-kompleksit “Partizani”. Akuzë, e cila është mohuar nga ish-kryeministri që e konsideron hetimin ndaj tij si politik. Për të njëjtën çështje, në arrest shtëpie po qëndron edhe dhëndri i tij, Jamarabër Malltezi./tvklan.al