Arrestimet në Bruksel, Metsola: Parlamenti Evropian dhe demokracia janë nën sulm!

19:48 12/12/2022

“Parlamenti Evropian dhe demokracia evropiane janë nën sulm”-kështu ka deklaruar këtë të hënë nga Strasburgu kryetarja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola.

Fjala e Metzola erdhi pas arrestimit të nënkryetares së Parlamentit Evropian Eva Kaili, e akuzuar për korrupsion. Ndërhyrja politike e Katarit në qendrat vendimarrëse europiane ka “tronditur” botën dhe opinionin publik, ndërsa Metsola deklaron se Kaili është hequr nga çdo detyrë dhe se është thirrur me urgjencë mbledhja e Konferencës së Presidentëve.

Fjala e plotë e Roberta Metsola-s:

Të nderuar kolegë,

Mendoj se nuk do të ishte e ekzagjeruar të them se këto ishin ditët më të vështira të karrierës sime. Unë duhet t’i zgjedh fjalët e mia me kujdes në mënyrë që të mos ndikoj në hetimet ndaj nënkryetares së Parlamentit Evropian apo të cenoj në asnjë mënyrë prezumimin e pafajësisë.



Pra, nëse zemërimi , trishtimi im nuk janë evidente, ju siguroj se janë aty dhe më shumë se kaq, bashkë me vendosmërinë time për të forcuar këtë Parlament. Mos dyshoni! Parlamenti Evropian është nën sulm. Demokracia evropiane është nën sulm. Karakteri i hapur, i lirë, demokratik i shoqërive tona është nën sulm. Armiqtë e demokracisë, për të cilët vetë ekzistenca e këtij Parlamenti është një kërcënim, nuk do të ndalen para asgjëje. Këta aktorë keqdashës, të lidhur me vende të treta autoritare, dyshohet se kanë vënë në punë OJQ-të, sindikatat, individët, ndihmësit dhe anëtarët e Parlamentit Evropian në një përpjekje për të minuar proceset tona.



Planet e tyre dashakeqe dështuan. Shërbimet tona, për të cilat jam jashtëzakonisht krenar, kanë punuar me autoritetet përkatëse kombëtare të policisë dhe gjyqësorit për të ç’montuar këtë rrjet të dyshuar kriminal për disa kohë.



Ne kemi vepruar në bashkëpunim me autoritetet për të garantuar që të ndiqen të gjitha masat ligjore, të ruhen të gjitha informacionet dhe, ku kërkohet, të sigurohen pajisjet elektronike, të bëhen kontrolle në shtëpi. Unë shoqërova një gjykatës belg dhe policinë, siç kërkohet nga kushtetuta belge, në një kontroll shtëpie fundjavën e kaluar. Si masë paraprake, dhe përsëri me respekt të plotë për prezumimin e pafajësisë, e kam hequr Zëvendëspresidenten në fjalë nga të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që lidhen me rolin e saj si Zëvendëspresidente dhe kam thirrur një mbledhje urgjente të Konferencës së Presidentëve për të inicuar procesi i nenit 21 për të përfunduar mandatin e saj si Zëvendës Presidente në një përpjekje për të mbrojtur integritetin e kësaj Dhome. Kisha planifikuar gjithashtu të njoftoja hapjen e mandatit të negociatave për raportin, për përjashtimin e vizave për mbajtësit e pasaportave të Katarit dhe Kuvajtit. Ky raport duhet t’i kthehet Komitetit.



E di gjithashtu se nuk jemi në fund të rrugës dhe do të vazhdojmë të ndihmojmë hetimet, së bashku me institucionet e tjera të BE-së, për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Për të qenë të qartë, ankesat nuk kanë të bëjnë me vendet e majta apo të djathta, veriore apo jugore. Po flasim për të drejtën dhe të gabuarën dhe ju bëj thirrje t’i rezistoni tundimit për ta shfrytëzuar këtë moment për përfitime politike. Mos e nënvlerësoni kërcënimin me të cilin përballemi. Unë jam në politikë, si shumë prej jush këtu, për të luftuar korrupsionin. Për të mbrojtur parimet e Evropës. Ky është një test i vlerave dhe sistemeve tona dhe, kolegë, më lejoni t’ju siguroj se do të kalojmë në provë.Nuk do të ketë pandëshkueshmëri. Në asnjë rast. Përgjegjësit do ta gjejnë këtë Parlament në krah të ligjit. Jam krenar për rolin dhe ndihmën tonë në këtë hulumtim.



Ne nuk do të fshijmë asgjë ‘nën qilim’. Ne do të nisim një hetim të brendshëm për të parë të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë me Parlamentin dhe do të shqyrtojmë se si sistemet tona mund të bëhen edhe më të papërshkueshme nga uji.Ne nuk do të vazhdojmë të punojmë sikur asgjë nuk ka ndodhur. Ne do të nisim një proces reformash për të parë se kush ka akses në objektet tona, si financohen këto organizata, OJQ dhe njerëz, çfarë lidhjesh kanë me vendet e treta, do të kërkojmë transparencë më të madhe në lidhje me takimet me aktorët e huaj dhe ata që lidhen me to. Ne do të shkundim këtë Parlament dhe këtë qytet dhe kam nevojë për ndihmën tuaj për ta bërë këtë.



Ne do t’i mbrojmë ata që na ndihmojnë të ekspozojmë krimin dhe unë do të rishikoj sistemet tona të mbrojtjes së dëshmitarëve me interes publik për të parë se si ato mund të forcohen. Por më duhet gjithashtu të them se ndërsa ne mund të kërkojmë gjithmonë të rrisim pengesat dhe transparencën, do të ketë gjithmonë disa për të cilët një thes me para do t’ia vlejë gjithmonë rrezikun. E rëndësishme është që këta njerëz të kuptojnë se do të kapen. Se shërbimet tona janë funksionale dhe do të përballen me fuqinë e plotë të ligjit. Siç ishte ky rast! Këto janë kohë të vështira për të gjithë ne, por e di, jam e bindur, se nëse punojmë së bashku mund të dalim më të fortë nga kjo.



Për ju, kolegët e mi që jetuan këto ditë me mua, më lejoni t’ju them se sa thellësisht e zhgënjyer jam, e di që të gjithë ndiheni njësoj. Për ata aktorë keqdashës, në vendet e treta, cilët besojnë se Evropa është në shitje, të cilët mendojnë se mund të marrin kontrollin e OJQ-ve tona. Ju them se këtë Parlament do ta gjeni fort para jush. Ne jemi evropianë! Më mirë të jemi të ftohtë sesa të shitur!/tvklan.al