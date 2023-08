Rama: Kjo qeveri nuk do pengojë kurrë drejtësinë

Shpërndaje







10:21 18/08/2023

“E mbështesim pa kushte kundër krimit dhe korrupsionit”

“Puna e pandërprerë e SPAK-ut dhe GjKKO edhe në Gusht meriton respekt e falënderime!”. Kështu e nis një koment në rrjetet sociale kryeministri Edi Rama pas arrestimeve më të fundit të zyrtarëve të lartë për koncesionin e sterilizimit. Fillimisht Rama vë theksin tek përpjekjet e qeverisë së tij për reformimin e drejtësisë.

Lexo më shumë > Koncesioni i sterilizimit, arrestohet ish-zv.ministri i Shëndetësisë Klodian Rrjepaj

“Me këtë rast le të rikujtojmë kush e premtoi, filloi dhe mundësoi Reformën në Drejtësi, pas një kohe të gjatë lëngimi të Shqipërisë në batakun e padrejtësisë, kur askush s’kishte guxim as ta mendonte, jo ta bënte drejtësinë të pavarur nga qeveria. SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit nuk ranë nga qielli, po erdhën në jetë si shprehje e vullnetit të sinqertë e të palëkundshëm shtetndërtues”.

Rama thotë se ishte angazhimi i Partisë Socialiste për t’i dhënë fund pandëshkueshmërisë dhe zotimi për të ndërtuar një drejtësi të re, të pavarur dhe europiane.

“Kjo drejtësi sot ka lindur e po rritet përditë, sepse Partia Socialiste e Shqipërisë mbajti zotimin e saj më solemn e më të vështirë për të realizuar, përballë 100 viteve përqeshjeje me drejtësinë në historinë e shtetit shqiptar, kur nuk u prek kurrë dot nga drejtësia asnjë individ i pushtetshëm apo i lidhur me pushtetin, ku drejtësia ishte një shëmtirë e fortë me të dobëtit dhe e dobët me të fortët”.

Duke iu përgjigjur edhe akuzave që i bëhen qeverisë së tij, Rama thotë se vullneti mbetet i qartë për të mos e penguar drejtësinë të bëjë punën e saj.

“Disa flasin sot sikur SPAK-u është dallga e Zotit dhe qeveria porti i Djallit. Po ata harrojnë se dallgën e drejtësisë e ka ngritur në krye të herës guximi, vullneti dhe ambicia për Shqipërinë e pikërisht kësaj qeverie, e cila ndryshon si dita me natën me ato të mëparshmet e 100 vjetëve pengmarrje të drejtësisë. Kjo qeveri dhe askush tjetër e hapi me gjoks rrugën e drejtësisë së re dhe kurrë nuk do ta pengojë drejtësinë në rrugën e vet, kudo ku ajo të hyjë, brenda qeverisë, rrotull saj, mbrapa saj apo nën ombrellën e saj.”

Në fund Rama thotë se fuqia e qeverisë së tij është heqja dorë nga kontrolli i drejtësisë dhe mbështetja pa kushte e saj në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Tv Klan