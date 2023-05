Arrestimi i Fredi Belerit, Kryeministri Mitsotakis: Ndikim në marrëdhëniet dypalëshe dhe rrugën drejt BE

Shpërndaje







13:07 14/05/2023

Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis ka reaguar sërish për arrestimin e Fredi Belerit, kandidatit për kryetar bashkie në Himarë, dhe thotë se kjo çështje do të ndikojë në marrëdhëniet dypalëshe por jo vetëm.

“Është e papranueshme dhe e paimagjinueshme ajo që ka ndodhur me Fredi Belerin. Unë shkova në Himarë, isha i pari Kryeministër që vizitova këtë rajon dhe u zotova se Greqia do të ndihmojë gjithmonë pakicën etnike greke. Këtë ia kam bërë të qartë edhe Kryeministrit shqiptar.

Shqipëria duhet ta dijë shumë mirë se nëse një politikë e tillë do të vazhdojë, kjo do të ndikojë në marrëdhëniet tona dypalëshe dhe në rrugën e saj drejt BE. Nuk do të pranoj qëndrime të tilla në kurriz të pakicës greke, sidomos 48 orë para zgjedhjeve. Kjo do të ketë efekte në marrëdhëniet shqiptaro-greke dhe në rrugën e saj drejt BE-së për të cilën ne kishim deklaruar se do ta mbështesnim”, është shprehur Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. /tvklan.al