Arrestimi i ish-deputetit të PS, reagon Rama

“Keqardhje për Arben Çukon…” kështu nis një postim në Twitter i kryeministrit Edi Rama për ish-deputetin socialist të arrestuar për korrupsion pasiv.

“Për ne s’ka dy qëndrime në raport me ligjin, ka vetëm një; s’ka dy qasje në raport me drejtësinë, ka vetëm një; s’ka dy fytyra në raport me qytetarët, ka vetëm një! Ne s’jemi e kurrë s’do jemi njësoj si të tjerët. Ne gjithnjë kemi vetëm një krah: DREJTESINE!” – shkruan Rama.

Çuko dyshohet se është i përfshirë në korrupsion pasiv gjatë kohës që ushtronte detyrën e Drejtorit të Burgjeve./tvklan.al