Arrestimi i ish-zyrtarit të FBI-së, Berisha: McGonigal, 6 udhëtime në Shqipëri

14:16 25/01/2023

Këtë të mërkurë është mbledhur grupi parlamentar i PD. Kreu i selisë blu, Sali Berisha gjatë fjalës së tij para deputetëve është ndalur tek arrestimi i ish-zyrtarit të FBI-së, Charles McGonigal. Sipas Berishës, Rama është përfshirë në një nga aferat më të zeza, “në një akt që tejkalon çdo normë”.

“Mblidhemi sot në një ditë kur Shqipëria është në epiqendër të një stuhie, e cila në memorien historike, nuk ka ekzistuar të paktën në 50 vitet e fundit. Shqipëria, Edi Rama, kreu i ekzekutivit është i përfshirë në mënyrën më të pakontestueshme në një nga aferat më të zeza të kohërave, në një akt që tejkalon çdo normë, çdo standard, çdo ligj, çdo moral, çdo imagjinatë. De facto, ai ka përdorur si aset të tij, një nga njerëzit më të rëndësishëm të sistemit të sigurisë së SHBA, për definicion të botës së lirë, ish-shefin e kundërinteligjencës të FBI, një nga njerëzit më të besuar të asaj toke dhe atij vendi, Charles McGonigal. Me qëndrimin e tij të papërgjegjshëm, Edi Rama përpiqet të hiqet duarjashtë. Në një kohë kur aktakuza e botuar nga Ministria e Drejtësisë e SHBA, në 16 faqet e saj, të paktën 15 i kushtohen fund e krye, Edi Ramës, ish-oficerit të policisë sekrete, bashkëpunëtorit të SHISH, Agron Nezaj, këshilltarit në hije të Edi Ramës, Dorian Duçkës”, u shpreh Berisha.

Më tej kryedemokrati shtoi se McGonigal ka bërë 6 udhëtime në Shqipëri. Sipas Berishës, ish-zyrtari i FBI-së ka takuar edhe Ardi Veliun.

“Edi Rama është bashkautor në këtë krim të shëmtuar. McGonigal ka bërë 6 udhëtime në Shqipëri. Ka bërë takime jo vetëm me Ramën, me Ardi Veliun, me shefin e shërbimeve, me radhë e me radhë. Me kupolën e policisë, etj. Thuhet se të gjitha i ka bërë me pagesa. Që të gjitha, udhëtime të fshehta. E paimagjinueshme”, u shpreh ai.

Sips Berishës, Rama është sjellë në mënyrë të pabesë ndaj partnerit strategjik kryesor të Shqipërisë.

“Edi Rama është sjellë në mënyrën më të pabesë, më jo miqësore ndaj partnerit tonë strategjik kryesor duke keqshfrytëzuar, duke trajtuar si aset në mënyrë të fshehtë një njeri që nuk meritonte kurrë atë post që kishte. Charles McGonigal ka dy akuza kryesore. Njëra akuzë është ky i ngarkuar për të mbikëqyrur Oleg Vladimiroviç Deripaska, një njeri ndër më të afërtit e Putinit, në fakt u shndërrua në aset të tij. Ajo që është akti më i rëndë, një kryeministër vend anëtar i NATO-s përdor mjete të paligjshme për të korruptuar këtë zyrtar. Çfarë dëshmon për Shqipërinë dhe shqiptarët kjo aferë e cila është nga më tronditëset. Duhet ta kemi të qartë këtë. Kjo dëshmon se mafia shqiptare është mafia më e rrezikshme e botës së lirë. Se tentakulat e kësaj mafia, Nezaj, Duçka dhe Rama janë të aftë të kryejnë çdo lloj operacioni të fëlliqur duke shkelmuar në këtë mënyrë interesat jetike të sigurisë së SHBA, por edhe të NATO-s dhe botës së lirë në tërësi”, tha Berisha.

Charles McGonigal, ish-agjent i FBI-së, është arrestuar nga autoritetet amerikane nën dyshimet se mban lidhje me një oligark rus i cili është vendour në sanksione pas luftës së Rusisë në Ukrainë.

Ish-agjenti special i FBI i cili doli në pension në vitin 2018, akuzohet se ka shkelur sanksionet e SHBA dhe ka pranuar që t’i ofrojë shërbime oligarkut rus Oleg Deripaska, i cili është nën sanksione.

Berisha pati akuza edhe për këtë të fundit. Ai tha se Deripaska, “një nga njerëzit më të afërt të Putinit, del në Shqipëri investitor strategjik”.

“Të vijmë pak te Oleg Deripaska, i cili duket se e ka aset McGonigal, se kanë larë paratë së bashku. Por ky na del në Shqipëri investitor strategjik, ndërtues hidrocentralesh, pronar licencash hidrocentralesh. Mos të harrojmë se është një nga njerëzit më të afërt të Putinit. Me të drejtë shtrohet pyetja, si ka mundësi që përdoren paratë për të lobuar kundër opozitës? Shqiptarët mësuan, e kam deklaruar shumë herë, se është përdorur korrupsioni ndërkombëtar për të luftuar antikorrupsionin në Shqipëri. Dëgjojeni pak se çfarë thotë ortaku i McGonigal në firmën e përbashkët që kanë ngritur në Tiranë, Mark Rossini. Edhe ky ish-zyrtar i lartë. Ky në një deklaratë të paguar, në vitin 2019, thotë se Berisha është një kukull e Putinit. Për llogari të Edi Ramës. Pra, kjo ishte një ofensivë e korruptokracisë kundër opozitës”, u shpreh Berisha./tvklan.al