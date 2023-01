Arrestimi i ish-zyrtarit të FBI-së, Berisha: Rama në panik, duhet të japë dorëheqjen

12:13 25/01/2023

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka komentuar këtë të mërkurë reagimin e kryeministrit Edi Rama pas akuzave për arrestimin e ish-zyrtarit të FBI-së, Charles McGonigal. Berisha tha se Rama është në panik dhe nuk mund të bëjë strucin më, por duhet të japë dorëheqjen.

“Rama është në panik. E kupton që ka filluar countdown. Rama foli për kazanin e Big Brother, tregun e Big Brother, por sot Rama e di që janë të gjithë mediat e botës po çahen. Është afera që ka lënë mbrapa çdo lloj problemi tjetër në mediat e botës. Është njeriu i kundërinteligjencës së FBI. Njeri me një rëndësi të jashtëzakonshme në sigurinë kombëtare të vendit më të fuqishëm të botës së lirë. Çfarë i tha DASH një mediaje shqiptare? I kemi bërë publike se në atë që kanë bërë publike emri i Edi Ramës lakohet pas McGonigal më shumë se çdo emër tjetër i përveçëm. Pra, Rama nuk bën dot strucin më. Rama të japë dorëheqjen. E shpëtuan njëherë me Bilalin. Ju e dini që janë dy qytetarë amerikanë, se edhe Bilali ka nënshtetësi amerikane të dënuar një 4 tjetri 6 vjet për foton që bëri me Obamën. Ramën e kursyen. Tani ky ka bërë një akt që kurrë një vend partner nuk mund ta bënte ndaj tjetrit. Të shkojë të japë dorëheqjen dhe të dalë para drejtësisë këtu dhe atje”, u shpreh Berisha.

Komentet Berisha i bëri pas firmosjes së marrëveshjes së koalicionit me PBDNJ-në për zgjedhjet e 14 Majit. Me këtë rast, ai iu përgjigj edhe pyetjeve të gazetarëve në lidhje me çështjen McGonigal. Një ndër to ishte edhe për deklaratat e mazhorancës se njëri nga personat që akuzon opozita, Agron Neza, është kushëri i Sali Berishës. Kjo sipas mazhorancës për t’i ikur përgjegjësisë për 21 Janarin. Kreu i PD-së, mohoi ta ketë kushëri Nezën. Ndër të tjera, ai hodhi akuza ndaj Sekretarit të Përgjithshëm të PS-së, Damian Gjiknuri për të cilin tha se është mafioz dhe ka dhënë me koncension Oleg Deripaskës hidrocentralet në Shushicë.

“Nuk kam asnjë lloj kushirllëku me të, kategorikisht. E dyta, unë nuk e njoh atë person. Kam njohur të tjerë, por jo atë. E treta, ai në dijeni, prej kohësh ka mbaruar Shkollën e Sigurimit kohë më përpara, ka punuar në qytete të ndryshme dhe nuk po i hyj pastaj një kapitulli tjetër se nuk është me interes këtu, por ka shumë gjëra që faktojnë të kundërtën e asaj që thua ti. Ai sekretari i përgjithshëm i PS-së, ai është një mafioz, i cili i ka dhënë me koncension Oleg Vladimiroviç Deripaskës, hidrocentralet në Shushicë dhe favore të tjera. Ai ka vallëzuar gjer në 3 të natës me McGonigal në Tiranë dhe gjetiu. Pra këto janë që të gjitha si i mbyturi që kapet në fijen e barit dhe do shkohet kësaj çështje deri në fund sepse po ziejnë mediat e botës. Po zien bota. Shqipëria ka paguar shefin e kundërinteligjencës së organizatës më të fuqishme në botë. E kuptoni ju apo jo? Vendi partner. Këtë mund ta bëjë vetëm Edi Rama. Po Duçka? Dini gjëra për Duçkën ju apo jo? Keni dëgjuar për atë konglomeratin energjetik? Ai konglomerat që ta dini ju është në hetim në Kinë dhe SHBA dhe vetë Duçkka që lidh Ramën me Sinaloan e Meksikës. Do të ketë gjëra të jashtëzakonshme. Këto që lexoni janë thellësisht të redaktuara, normale që duhet të redaktohen, por janë vetëm maja e ajsbergut. Duçka me pasaportë qeveritare, me email qeveritar qarkullon. Një gjë mund ta mbyllë këtë punë. Rama është një përgjegjësi e madhe, është krijesë e George Sorosit dhe unë e denoncoj para botës këtë rast sepse është absolutisht krijesë e tij sepse si krijesë e tij iu përligjën zgjedhjet më të dhunuara në historinë e vendit”, u shpreh Berisha.

Charles McGonigal, ish-agjent i FBI-së, është arrestuar nga autoritetet amerikane nën dyshimet se mban lidhje me një oligark rus i cili është vendosur në sanksione pas luftës së Rusisë në Ukrainë.

Ish-agjenti special i FBI i cili doli në pension në vitin 2018, akuzohet se ka shkelur sanksionet e SHBA dhe ka pranuar që t’i ofrojë shërbime oligarkut rus Oleg Deripaska, i cili është nën sanksione./tvklan.al