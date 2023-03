Arrestimi i Lefter Allës/ Berisha: Narko-trafikanti i Bulqizës u arrestua vetëm se tha që do rikandidonte

12:34 17/03/2023

Kryetari i Partisë Demokratike në konferencën e përjavshme me gazetarët është ndalur tek arrestimi i kryebashkiakut të Bulqizës, Lefter Alla.

Ghatë fjalës së tij, kryedemokrati Berisha e ka quajtuar Lefter Allën “narko-trafikant të Bulqizës” teksa ka shtuar se arrestimi i tij është kryer vetëm sepse ai deklaroi se do të rikandidonte.

Kryetari i PD-së Berisha është shprehur se arrestimi i tij është servirur si një akt i drejtësisë së pavarur, por në fakt, sipas kryedemokratit është akt i drejtësisë politike.

Sali Berisha: Fushata po ecën me një ritëm dhe entuziazëm të veçantë. Kandidatët e shpellës apo dajakut, janë sot kandidatët më të përçmuar në 32 vite. Siç e shihni, nuk dalin dot me qytetarët, siç e shihni, janë të pranishëm vetëm në montime dhe manipulime të turpshme televizive. Ndiqeni fushatën e Veliajt, vetëm figurantë dhe truke televizive. Të tjerë nuk duken fare. Ata që kundërshtojnë, arrestohen brenda orëve. Narko-trafikanti i Bulqizës kishte dosjet palë-palë prej vitesh. Por nuk i futej gjë në këmbë, madje drejtësia e Edi Ramës e ekzonoronte edhe kur thithte kokainë, Në momentin që deklaroi se do rikandidonte dhe nuk e pyeste partinë, pas pesë orësh iu vunë prangat. U servir kjo si një akt i drejtësisë së pavarur, në fakt ishte një akt i drejtësisë politike./tvklan.al