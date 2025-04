Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka zgjeruar hetimet sa i takon çështjes së ish-shefit të policisë rrugore Roven Zeka.

SPAK ka sekuestruar pamjet filmike të kamerave në bllokun e sigurisë, ku ish-polici qëndroi deri sa u përballë me Gjykatën e Posaçme për caktimin e masës së sigurisë. Burime bëjnë me dije se ky veprim është kryer nga ana e SPAK pasi ka dyshime se zyrtarë policie janë takuar me Zekën gjatë kohës që ai ishte i ndaluar, me urdhër prokurori.

Sipas të njëjtave burime, kontakt me ish-shefin e Rrugores kanë pasur një drejtor policie dhe tre shefa komisariatesh, gjë që nuk lejohet nga ligji pasi Zeka ishte i arrestuar dhe duhet vetëm me urdhër prokurori lejohen takimet me përjashtim të avokatit. Po ashtu është sekuestruar edhe celulari i një biznesmeni po për të njëjtën çështje.

Disa ditë më parë Gjykata e Posaçme caktoi masën e sigurimit arrest në burg për ish-shefin e Komisariatit të Policisë Rrugore, Roven Zeka, për Sokol Novakun ish-shef i OPGJ për aksidentet si dhe oficerin Edison Tabaku.

SPAK njoftoi zyrtarisht ata kërkuan ryshfet për të mos arrestuar drejtuesen e një mjeti që kishte shkaktuar një aksident me 5 të plagosur në kryeqytet, ngjarje e ndodhur 16 Prill të këtij viti.

SPAK theksoi se sipas informacioneve të siguruar nga BKH, ka rezultuar se oficerët e policisë rrugore i kanë kërkuar familjarëve të drejtueses së automjetit pagesën prej 2 mijë Eurosh.

Shuma e parave është kërkuar të dorëzohej brenda një kohe të shkurtër dhe është siguruar nga personi nën hetim me ndihmën e personave të tjerë.

Për llogari të këtij procedimi penal u sekuestruan gjithashtu në cilësinë e provës materiale shumat prej 2.5 milionë Lekë dhe 26 mijë Euro.

