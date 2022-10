Arrestimi i vëllezërve Beqiraj, Salianji-Çuçit: Policia hyri si arbitër për të ndarë kriminelët, aty u bë një mish-mash

12:35 06/10/2022

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, i tha ministrit Çuçi se ka ngjarje të cilat i përgënjeshtrojnë hapur statistikat e prezantuar nga vetë Ministri i Brendshëm dhe Policia e Shtetit. Nga foltorja e Kuvendit, deputeti demokrat tha se policia nuk mund të parandalojë ngjarjet kriminale me propagandë, pasi sipas tij “ajo nuk është pushkë”.

“Zoti ministër së pari që të debatojmë për politika dhe atë po bëjmë duhet që ju të pranoni gjendjen, nëse ju nuk pranoni që gjendja është e rëndë dhe kemi statistikat më të mira jemi më të mirët, atëherë çtë debatojmë? T’iu themi suksese këtë prisni? Në raport me kërkesat që kemi ne për interpelanca, për kërkesën në komision që kanë bërë deputetët siç kërkohet nga rregullorja apo për shkresat që janë detyrim që të ktheni përgjigje në afat 15 ditor sipas pas ligjeve për statusin e deputetit keni detyrim të përgjigjeni në kohë sepse edhe ju iu ndihmojnë. Tani ju thatë për vitin 2021, thjeshtë për të qenë korrekt! Unë e lexova mirë që ishte 2022-shi po iu lexoj edhe 2021-shin. Pas vrasjes në Maj të Emiljano Ndoj në Bardhaj të Shkodrës ke ngjarjen në Durrës ku dhunohet dhe dyshohet për grabitje! Do tjetër? Në 6 Qershor dyshohet po për këtë arsye në Ksamil. Tani ke ngjarje pafund që unë mund t’i them që i përgënjeshtrojnë statistikat zyrtare të Policisë së Shtetit të cilat bëhen vetëm për efekt propagande. Nuk është pushkë propaganda ndaj kanë armë të rënda policët edhe në siguri. Nuk luftohet sot me propagandë se as nuk i arreston dot, as nuk i plagos dot, as nuk i shtrin dot përtokë. Kjo është situata! Nëse i kemi edhe më tepër, por mendoj se nuk jemi në nivelin e duhur për ta bërë aq alarmante sa është situata e sigurisë, aq alarmante sa e kanë qytetarët shqiptarë. Pot a duhet të kërkoj ndjesë ministri, që një prej pjesëtarëve elitë shoqëron një super të kërkuar. Minimalja mo! Lëri më drejteusit e Policisë së Shtetit. Por a duhet të kërkojë ndjesë Policia e Shtetit dhe Ministri në emër të qeverisë që pjesëtarë të forcave elitë, të ndodhi tani para një muaji, të ikë nga policia hajde…”, tha Salianji.

Ndër të tjera, deputeti demokrat ka komentuar nga foltorja e Kuvendit edhe rrëmbimin e vëllezërve Beqiraj, dëshmia e të cilëve zbardhi disa ngjarje kriminale ku janë përfshirë vrasës me pagesë. Salianji, ndërhyrjen e Policisë së Shtetit, e quan si atë të arbitrit që ndan grupet kriminale.

“Sa pjesëtarë të forcave elitë kanë ikur, se thoni bën rritje pagash, ç’paga marrin ata? Rrinë njerëzit më të varfër më të pamundur që i mbani në rrugë, të ikin nga forcat elitë dhe të kapet me snajper, ishte gati për të vrarë. Për çfarë flasim ne sot sikur situata e rendit është në rregull? Të ndodhi në Durrës tre ditë më parë. Disa kriminelë po ndiqnin të vrisnin një kriminel të porositur nga disa kriminelë të tjerë. Ky krimineli që do vritej kishte vendosur shënjestër vrasësit dhe i kapi i mori peng dhe pasi u bë aty një mish-mash me njeri-tjetrin, thërritën Policinë e Shtetit që ju të hynit si arbitër për t’i ndarë”, tha Salianji./tvklan.al