Kontejneri me banane u gjet i paplumbosur, 20 persona të arrestuar në Portin e Durrësit

Shpërndaje







10:37 17/07/2022

Një kontejner i paplumbosur me plumbçe ka vënë në pranga 20 persona në Portin e Durrësit. Mes tyre janë 18 punonjës në port si dhe 2 punonjës të një kompanie që priste një ngarkesë me banane, 1 punëtor dhe 1 shofer.

Sipas një njoftimi të policisë thuhet se arrestimet u bënë pas kontrolleve të kryer nga Task Forca permanente në port. Pasi u hap kontejneri në fjalë, u vu re se sipërfaqja e tij ka qenë e ngarkuar me arka me banane.

Por në të mungonin disa arka. Policia thotë se po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes si dhe vënien para përgjegjësisë të personave të tjerë të përfshirë në ngjarje.

Më herët Klan News raportoi për 30 të shoqëruar në polici si pasojë e kësaj ngjarje dhe se policia dyshon se brenda kontejnerit mund të ketë pasur lëndë narkotike. Kjo pasi hapja e kontejnerit është bërë para se të kalonte në filtrin e policisë dhe skanerit.

“Në brendësi të tij nuk kanë pikasur asnjë lëndë narkotike, por nga ana tjetër, dyshimet mbeten pasi agjentët doganorë pasi Policia e Durrësit kanë shoqëruar 30 persona të cilët kryejnë funksionin e punonjësve të policisë së portit dhe agjentëve doganorë që kanë qenë në shërbim, për t’u marrë në pyetje se pse ka ndodhur ky problem. Asnjë prej të shoqëruarve nuk ka pranuar që e kanë prekur kontejnerin apo e kanë hapur pasi sipas tyre shkëputja e vulës së jashtme e cila vuloset me dyll është bërë në momentin që kontejneri ka zbritur nga anija. Ky version nuk ka qenë i besueshëm nga ana e policisë së Durrësit. Krahas kontrollit manual është ushtruar kontroll edhe nga qeni antidrogë nëse ky i fundit ka nuhatje apo jo për prezencë të lëndës narkotike e cila mendohet që më herë të ketë qenë në kontejner, por që më pas është larguar nga punonjësit e sigurisë apo agjentët doganorë në një moment të caktuar prej tyre”.

Megjithatë gazetarja shtoi se policia do të këqyrë pamjet e kamerave të sigurisë për të zbuluar nëse pranë kontejnerit kanë qenë persona të dyshimtë, apo ka ndodhur ashtu siç pretendojnë agjentët për një dëmtim të vulës.

Njoftimi i policisë

Kontrolle intensive për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë.

Task Forca permanente e përbashkët, e përbërë nga Policia Kufitare e Portit të Durrësit, Policia Kriminale e DVP Durrës dhe nga Aurotitetet Doganore të Portit, konstaton një kontenier të paplumbosur të ngarkuar me banane.

Arrestohen në flagrancë 20 shtetas.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve dhe të Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik Financiar, në DVP Durrës, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës, arrestuan në flagrancë për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Thyerja, heqja, zëvendësimi i shenjave të sigurisë së autoriteteve doganore” kryer në bashkëpunim, shtetasit:

Jurgen Gjeçi, 26 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Armand Murataj, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit.

Gentian Halili, 49 vjeç, banues në Durrës, me detyrë operator i firmës “Marinier” që operon në Portin e Durrësit;

Azgan Zeka, 29 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, ne Portin e Durresit;

Skender Plaku, 52 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durresit;

Adi Qevanaj, 31 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjesi i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Kastriot Ducka, 49 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjësi i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Mentor Dyrmishi 47 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durresit;

Klaudio Lala, 34 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Shpetim Hajdini, 58 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Andrea Xhavara, 54 vjeç, banues në Durrës, me detyre punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Adem Brasha, 40 vjeç, banues në Durrës, me detyre punonjesi i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Veis Kuci, 32 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Rajd Bleta, 27 vjeç, banues në Durrës, me detyrë operator i një firme, që operon ne Portin e Durresit;

Ali Bajrami, 54 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Gjithashtu, u arrestuan në flagrancë për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, shtetasit:

Gjergji Doraci, 39 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Shefqet Elezi, 57 vjeç, banues në Shijak, Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit;

Profit Tola, 31 vjeç, banues në Durrës, me detyrë punonjës i Forcës së Sigurisë Portuale, në Portin e Durrësit.

Po në vijim të veprimeve, u arrestuan në flagrancë per veprat penale “Kontrabanda me mallra te tjera” dhe “Thyerja, heqja, zëvendësimi i shenjave të sigurisë së autoriteteve doganore” në bashkepunim, shtetasit:

Altin Muhametaj, 46 vjeç, banues në Durrës, punëtor në kompaninë që priste ngarkesën me banane;

Nazmi Allgjata, 46 vjeç, banues në Durrës, shofer në kompaninë që priste ngarkesën me banane.

Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrolleve të kryera nga Task Forca permanente e përbashkët e përbërë nga Policia Kufitare e Portit të Durrësit, Policia Kriminale e DVP Durrës dhe nga Aurotitetet Doganore të Portit, në Portin e Durrësit eshte konstatuar një kontenier i paplumbosur me plumbçe.

Pasi është hapur ky kontenier, është vënë re se siperfaqja e tij ka qenë e ngarkuar me arka me banane, dhe se në kontenier mungonin arka me banane.

Strukturat Hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës në bashkëpunim me ato të Departametit të Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, po vijojnë punën për zbardhjen dhe dokumetimin e plotë të kësaj ngjarjeje dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të persnave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje.

Materialet e para hetimore i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale./tvklan.al