Arrestohen autorët e djegies së makinave në Vlorë

16:30 19/07/2023

U ngatërrua objektivi, shpallet në kërkim edhe bashkëpunëtori

Policia identifikon dhe arreston dy autorët e dyshuar të djegies së 3 automjeteve në lagjen “Pavarësia” të Vlorës. Ata janë Julian Çobo, që dyshohet si porositës i zjarrëvënies dhe Kreshnik Yzeiri që i vuri flakën makinave.

Ky i fundit shfaqet në kamerat e sigurisë duke ecur në rrugë me bidonin e benzinës në dorë, duke shkuar tek vendi ku ishin të parkuara makinat. Pasi spërkat me lëndë djegëse mjetin tip “Ford”, autori largohet me shpejtësi, pasi rrezikon edhe vetë të digjet. Si pasojë e flakëve u dogjën pjesërisht edhe dy mjetet e parkuara aty pranë.

Sipas policisë, si bashkëpunëtor i tyre, në cilësinë e personit që siguroi lëndën djegëse u shpall në kërkim Elton Lushaj. Nga hetimet e bluve, Yzeiri autori i zjarrvënies ngatërroi objektiv, pasi automjeti që kishte porositur Julian Çobo për të djegur, ishte një makinë tjetër. Pronari i kësaj të fundit, natën e ngjarjes kishte parkuar diku tjetër makinën. Shkak dyshohet një borxh i pa shlyer mes Çobos dhe pronarit të makinës që do të digjej.

