Arrestohet 44-vjeçarja amerikane që banon në Sarandë, çfarë iu gjet brenda shtëpisë

16:10 24/02/2022

Një 44-vjeçare me iniciale K.G. e lindur në SHBA dhe që banon prej 3 vitesh në Sarandë, është arrestuar nga policia ditën e sotme në bashkëpunim me Departamentin e Policisë Kriminale dhe Njësinë Speciale Policore “Joint Shield”, si dhe me Shërbimin Diplomatik të Sigurisë/Zyra e Hetimeve Kriminale (DSS/OCI e Ambasadës Amerikane në Shqipëri).

Arrestimi i 44-vjeçares u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në banesë iu gjetën dhe iu sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi lënde narkotike ekstazi dhe një thikë.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë, për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”. /tvklan.al