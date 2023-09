Arrestohet autori i plagosjes së policit

23:32 21/09/2023

Klered Bozhanaj u prangos pranë banesës

Zgjati vetëm 24 orë arratia e Klered Bozhanajt që mbrëmjen e së mërkurës plagosi me armë zjarri efektivin e forcave “Shqiponja” të Tiranës, Edlir Alleshi.

Mbrëmjen e së enjtes 42-vjeçari tentoi të rikthehet në banesë, por sapo ka hyrë në të është vënë në prangat e efektivëve që e mbanin zonën nën vëzhgim që nga kryerja e krimit. Mësohet se Bozhanaj nuk ka bërë rezistencë ndërsa me vete iu gjet edhe pistoleta me të cilën qëlloi efektivin e policisë. Me vete kishte edhe një sasi të vogël kanabisi për të cilën tha se ishte përdorues.

Ai është shoqëruar në drejtorinë e policisë së Tiranës ku pritet të merret në pyetje për ngjarjen. Për arrestimin e Bozhanit u angazhuan 600 efektivë policie ndërsa u vu edhe një shpërblim prej 20 mijë eurosh. Për gjetjen e tij u ushtruan kontrolle në disa banesa në Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Vlorë. Para hetuesve kanë dëshmuar kolegët e efektivit të Shqiponjave që shpjeguan rrjedhojën e ngjarjeve.

“Duke patrulluar në zonë, pas disa informacioneve se në një lulishte aty pranë po shitej lëndë narkotike, ne kemi konstatuar autorin e ngjarjes. Sapo na pa u largua me vrap duke u futur në hyrjen e pallatit. Edliri zbriti nga motori dhe iu vu në ndjekje, pas tij kemi shkuar edhe ne. Autori është ngjitur deri në katin e dytë të pallatit dhe ne zbritëm poshtë në hyrje pasi ishte errësirë. Ai ka zbritur dhe qëlloi me armë zjarri. Më pas u largua me shpejtësi”.

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla përgëzoi Policinë e Shtetit për arrestimin e 42-vjeçarit duke theksuar se do të ketë tolerancë zero për ata që kundërshtojnë apo rrezikojnë jetën e forcave të policisë.

