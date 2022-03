Arrestohet 16-vjeçari që aksidentoi dy qytetare, njërën prej tyre me pasojë vdekjen

16:41 23/03/2022

Është arrestuar drejtuesi i motorit, i cili ka aksidentuar dy qytetare, njerën prej tyre me pasojë vdekjen. 16 vjeçari me iniciale E.T, banues në Kuçovë është vënë në prangat e policisë për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “Largimi nga vendi i aksidentit”;

Po ashtu është arrestuar edhe pasagjeri në motor, 14-vjeçari me iniciale A.S për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.

Arrestimi i 16-vjeçarit u bë pasi ditën e djeshme, duke drejtuar një motomjet tip “Honda”, pa targa, ka aksidentuar qytetaren me iniciale L. M., e cila ndërroi jetë dhe qytetaren me iniciale F. A., që ndodhet në Spitalin e Traumës Tiranë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat, për veprime të mëtejshme./tvklan.al