Arrestohet i shumëkërkuari Nuredin Dumani, momente nga aksioni që nuk i keni parë

23:55 29/03/2022

Dyshohet si i përfshirë në atentatin e Elbasanit

Ky është momenti kur i shumëkërkuari Nuredin Dumani bie në prangat e Policisë. Ai u ndalua i plagosur mbrëmjen e së martës në qytetin e Fierit. Operacioni u zhvillua nga RENEA dhe u drejtua nga drejtues të lartë të Policisë, disa orë pas ngjarjes misterioze në Elbasan, ku dyshohet se Dumani u përfshi në një atentat.

Është e paqartë nëse Dumani ishte autori apo shënjestra, por në momentin e ndalimit ai ka qenë i plagosur. Ngjarja ndodhi rreth orës 17:35 të në aksin Elbasan-Peqin në vendin e quajtur kryqëzimi i Cërrikut. Me marrjen e informacionit për të shtëna armësh policia shkoi në vendngjarje ku gjeti këtë të braktisur këtë fuoristradë tip BMV me goma të shpuara. Atentati kishte ndodhur rreth 100 metra më tej ku u gjetën rreth 20 gëzhoja automatiku.

Brenda në makinën BMV ekspertët gjetën një armë tip kallashnikov dhe një bidon me 5 litra benzinë. Makina ka targa të vjedhura në Durrës në 18 prill të vitit 2021. Të gjitha këto të dhëna i bënë hetuesit të besojnë se makina do të përdorej në një atentat dhe më pas do të digjej.

Forca të shumta të policisë mbërritën në vendin e ngjarjes duke ngritur postblloqe në pikat kyçe. Në ndihmë të uniformave të Elbasanit kanë shkuar edhe forcat RENEA nga Tirana. Disa orë më pas Dumani u ndalua në Fier.

Emri i tij del në pjesën më të madhe të dosjeve për vrasjet e kryera në Elbasan, Peqin e Durrës në 2 vitet e fundit. Dosja kryesore në të cilën Dumani akuzohet si bashkëpunëtor i Talo Çelës, është ajo e vrasjes së dy vëllezërve Haxhia në pranverën e 2020-ës.

Pas kësaj vrasje, dyshohet se marrëdhënia e tyre u prish, e kjo për shkak se Prokuroria e Elbasanit beson se Dumani është ekzekutor i Bujar Çelës, vëllait të Talo Çelës. Gjithashtu Dumani dyshohet edhe për vrasjen e shtetasit Klevis Kapllani më Rrogozhinë.

