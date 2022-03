Arrestohet i shumëkërkuari Nuredin Dumani

Shpërndaje







09:09 30/03/2022

Dyshohet si i përfshirë në atentatin e Elbasanit

Ky është momenti i arrestimit të Nuredin Dumanit, një nga personave më të kërkuar në Shqipëri, i dyshuar si autor i shumë vrasjeve të ndodhura në vitet e fundit.

Ndalimi i tij u bë në një apartament në lagjen “Apollonia” të Fierit, ku Dumani po merrte ndihmë mjekësore, pasi më parë ishte plagosur gjatë ngjarjes së ndodhur rreth orës 17:35 të pasdites së djeshme, në aksin rrugor Elbasan-Cërrik, në afërsi të fshatit Papër.

Me marrjen e informacionit për të shtëna armësh policia shkoi në vendngjarje ku gjeti të braktisur një fuoristradë tip BMW me goma të shpuara me të cilën udhëtonte edhe Nuredin Dumani.

Atentati kishte ndodhur rreth 100 meta më tej ku u gjetën rreth 20 gëzhoja automatiku. Brenda në makinën BMW ekspertët gjetën një armë tip kallashnikov dhe një bidon me 5 litra benzinë. Makina ka targa të vjedhura në Durrës në 18 Prill të vitit 2021. Të gjitha këto të dhëna i bënë hetuesit të besojnë se makina do të përdorej në një atentat dhe më pas do të digjej.

Bazuar në informacionet e siguruara nga Policia e Elbasanit dhe angazhimit të forcave speciale RENEA dhe atyre të Operacionales, u arrit të lokalizohej dhe kapej shtetasi Nuredin Dumani.

Në një dalje për mediat pas mesnate, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Gledis Nano bëri të ditur se bashkë me Dumanin u arrestuan edhe tre persona të tjerë, njëri prej të cilëve i armatosur.

“Gjatë operacionit bashkë me shtetasin Nuredin Dumani u bë e mundur kapja dhe arrestimi i shtetasit H. H., 40 vjeç, banues në lagjen Apollonia, Fier, i cili u kap i armatosur me një armë zjarri pistoletë në brez dhe një pistoletë në automjet”.

Gjithashtu nga kontrolli në banesën ku fshihej Nuredin Dumani, u gjet e u sekuestrua edhe një armë zjarri kallashnikov, si dhe prova të tjera të cilat do të analizohen dhe vlerësohen nga grupi hetimor.

Pas arrestimit, Dumani u dërgua fillimisht për ndihmë në Spitalin e Fierit dhe më pas në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku është në gjendje të stabilizuar shëndetësore.

Emri i tij del në pjesën më të madhe të dosjeve për vrasjet e kryera në Elbasan, Peqin e Durrës në 2 vitet e fundit. Dosja kryesore në të cilën Dumani akuzohet si bashkëpunëtor i Talo Çelës, është ajo e vrasjes së dy vëllezërve Haxhia në Pranverën e 2020-ës. Pas kësaj vrasje, dyshohet se marrëdhënia e tyre u prish, e kjo për shkak se Prokuroria e Elbasanit beson se Dumani është ekzekutor i Bujar Çelës, vëllait të Talo Çelës.

Tv Klan