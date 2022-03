Arrestohet ish-drejtori i bankës që vodhi klientët

15:16 17/03/2022

Ervin Çokani, ish-drejtori i një banke të nivelit të dytë në Bilisht, është arrestuar nga policia pasi Gjykata e Apelit Korçë e ka dënuar me vendim përfundimtar.

Çokani, 45 vjeç, ishte liruar me kusht gjatë gjykimit në Shkallën e Parë. Ndërsa më datë 15 Mars 2022, Apeli i Korçës la në fuqi dënimin e Shkallës së Parë që e dënon ish-drejtorin e bankës me 9 vite e 4 muaj burgim për veprën penale “Vjedhja e bankave dhe arkave të kursimit”, kryer më shumë se një herë, me pasoja të rënda.

Ervin Çokani, në cilën e drejtorit të një banke të nivelit të dytë, kishte vjedhur shuma ta konsiderueshme parash nga llogaritë e klientëve. /tvklan.al