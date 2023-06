Arrestohet ish-kryebashkiaku Safet Gjici

Shpërndaje







21:20 24/06/2023

SPAK e akuzon për korrupsion pasiv, vendimi i gjykatës pas publikimit të videos erotike

Arrestohet me urdhër të Gjykatës së Posaçme, ish-kryebashkiaku i Kukësit, Safet Gjici, i cili akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv. Gjithçka lidhet me videon intime të ish-zyrtarit socialist me vajzën me iniciale A. K. Siç rezulton në video, ajo pas marrëdhënieve intime i kërkon favore për tenderin e sterilizimit të qenve.

Gjici u arrestua në një lokal, pranë banesës së tij në Tiranë. Pas procedurave në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, Gjici u dërgua në bllokun e sigurisë. Avokati i tij Përparim Kulliri theksoi se akuza korrupsion aktiv nuk qëndron pasi projekti i premtuar, nuk është vënë në zbatim. Ai shprehet se nuk ka një numër protokolli dhe nuk është marrë asnjë hap zyrtarisht për këtë tender.

Me akuzën korrupsion aktiv po hetohet dhe vajza që shfaqet në video. Për të gjykata ka dhënë vendimin “arrest shtëpie”.

Mësohet se SPAK ka bërë kontroll në banesën e saj, ku sekuestroi pajisjet me të cilat dyshohet se u realizua videoja. Ato janë dërguar për ekspertizë për të verifikuar nëse ka të tjera video.

Më 16 Qershor, menjëherë pas publikimit të videos intime, SPAK nisi hetimet ndaj kryebashkiakut me akuzën shpërdorim detyre. Pas publikimit të dytë të videos ku ai bisedon me vajzën për tenderin, SPAK e ka ndryshuar akuzën në “Korrupsion pasiv”.

Po më datë 16 Qershor ai u shkarkua nga Kryeministri Rama. Gjici reagoi në Facebook ku shprehu pendesë e justifikim për ngjarjen, e njëkohësisht njoftoi largimin nga detyra e kryebashkiakut.

Klan News