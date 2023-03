Arrestohet kryebashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla

00:01 16/03/2023

Akuzohet për shkelje me tenderat publike

Arrestohet me urdhër të SPAK, kryetari i Bashkisë së Bulqizës, Lefter Alla.

As policia dhe as SPAK nuk kanë dhënë ndonjë njoftim zyrtar deri në këto momente, por Tv Klan e ka konfirmuar se Alla është vënë në pranga mbrëmjen e kësaj të mërkure.

As Alla dhe as avokati i tij nuk e kanë mohuar arrestimin. Sipas të njëjtave burime mësohet se Alla është arrestuar pas akuzave për shkelje me procedurat e tenderave publikë.

Për këtë çështje ai është pyetur pak kohë më parë edhe nga SPAK pas një kallëzimi të bërë. Arrestimi vjen pas një hetimi 6-mujor.

Lefter Alla e mori detyrën në krye të Bashkisë së Bulqizës në vitin 2019.

