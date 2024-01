Arrestohet mjeku në Tiranë, shfrytëzonte një adoleshente për prostitucion

19:37 18/01/2024

Personi që shihni në foto është Dervish Hasi, me profesion mjek kardiokirurg, i arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se ka shfrytëzuar një vajzë të mitur, 16-vjeçe për prostitucion.

42-vjeçari është vënë në pranga pas informacioneve të siguruara në rrugë operative si dhe mbajtjes në vëzhgim të tij prej disa ditësh nga ku ka rezultuar se e mitura është shfrytëzuar prej tij për prostitucion për një periudhë 2-vjeçare.

Pas arrestimit të mjekut 42-vjeçar uniformat blu i ka sekuestruar edhe celularin ku në të janë gjetur filmime me përmbajtje erotike të 3 bashkëjetueseve të Dervish Hasit, por edhe të vajzës 16-vjeçare.

Burime pranë grupit hetimor i thanë Tv Klan se e mitura shkonte me dëshirën e saj në mënyrë të vazhdueshme te banesa e mjekut, por ka dyshimet që ai ta ketë manipuluar vajzën duke i premtuar se do martohej me të në të ardhmen.

Dervish Hasi nuk është një person i panjohur për policinë. Në vitin 2019, makinës së tij iu vu një sasi eksplozivi, ndërsa vetëm dy vite më vonë emri i tij doli në një hetim të SPAK lidhur me një grup që trafikonte armë dhe municione luftarake i zbërthyer nga bashkëpunëtori i drejtësisë, Enver Jamaku.

Pavarësisht se ky i fundit implikoi Hasin si një nga personat që kishte kthyer banesën e tij në vend për mbajtjen e armëve dhe municioneve, këto akuza nuk provuan.

