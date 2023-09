Arrestohet në Francë Behar Bajri

Shpërndaje







19:02 04/09/2023

Arrestohet në Francë Behar Bajri. Ai ishte shpallur në kërkim në kuadër të operacionit policor “Metamorfoza”.

“Në vijim të punës gjurmuese dhe kërkimore, si dhe bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, mesditën e sotme, falë inteligjencës policore të siguruar nga Policia e Shtetit, shkëmbimit në kohë reale të informacionit, nëpërmjet oficerëve të kontaktit të Policisë së Shtetit dhe Policisë Franceze, si dhe koordinimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Parisit, u bë e mundur kapja në Francë, nga Policia franceze, e shtetasit shqiptar Behar Bajri, 43 vjeç. Kapja e këtij shtetasi u bë me qëllim ekstradimin drejt vendit tonë”, njoftoi policia.

Dosja “Metamorfoza” nxorri zbuluar lidhjet e drejtësisë me personazhe të njohur të botës së krimit.

Në dosje tregohet se si Bajri, ndaj të cilit rëndonin disa akuza të rënda, fitoi lirinë nga Gjykata e Shkodrës pas ndërhyrjes së prokurorit Xhevahir Lita.

Ky i fundit ishte në kontakte të vazhdueshme me biznesmenin Pëllumb Gjoka i cili ofronte shuma të ndryshme parash që miku i tij Behar Bajri i identifikuar me pseudonimin (lopata ose daci) të lirohej.

Në dosje u zbulua se Behar Bajri kishte bashkëpunuar edhe me Ervis Martinajn. Mes tyre ishte aplikuar “metoda me ndërrim”.

Bajri mori përsipër vrasjen e Gjin Ndojit, ndërsa Martinaj do të vriste Kleant Musabelliun pas vrasjes së Ndojit (Lexo më shumë).

Njoftimi i policisë

Policia e Shtetit/Vijon operacioni policor i koduar “Metamorfoza”.

Operacioni, falë shkëmbimit të inteligjencës policore, ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Policisë franceze.

Kapet në Francë, me qëllim ekstradimin, njëri prej shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, në kuadër të operacionit “Metamorfoza”.

Në vijim të punës gjurmuese dhe kërkimore, si dhe bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, mesditën e sotme, falë inteligjencës policore të siguruar nga Policia e Shtetit, shkëmbimit në kohë reale të informacionit, nëpërmjet oficerëve të kontaktit të Policisë së Shtetit dhe Policisë Franceze, si dhe koordinimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Parisit, u bë e mundur kapja në Francë, nga Policia franceze, e shtetasit shqiptar Behar Bajri, 43 vjeç.

Kapja e këtij shtetasi u bë me qëllim ekstradimin drejt vendit tonë.

Interpol Tirana, në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese dhe me Interpol Parisin, vijojnë punën për plotësimin e dokumentacionit, me qëllim ekstradimin drejt vendit tonë, të 43-vjeçarit.

Kapja e këtij shtetasi tregoi edhe një herë bashkëpunimin serioz, profesional dhe të besueshëm mes Policisë së Shtetit dhe partnerëve, si dhe vendosmërinë e Policisë së Shtetit, për të gjurmuar, lokalizuar, kapur dhe çuar para drejtësisë, shtetasin e shpallur në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar.

/tvklan.al