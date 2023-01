Arrestohet në Morinë një 53-vjeçar nga Kosova, do të ekstradohet në Gjermani

10:02 26/01/2023

Shërbimet e Policisë Kufitare në Qafë Morinë kanë arrestuar provizorisht, në hyrje të Shqipërisë një person të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ai është një 53-vjeçar me iniciale XH. K, banues në Pejë të Kosovës.

“Gjatë përpunimit dhe verifikimit të të dhënave në sistem, ky shtetas ka rezultuar i shpallur në kërkim nga autoritetet gjermane, pasi Gjykata e Hamburgut, me vendimin e datës 14.12.2018, e ka dënuar me 3 vjet e 3 muaj burgim, për veprat penale “Vjedhja me pasoja të rënda” dhe “Mashtrimi “, parashikuar nga legjislacioni penal i Gjermanisë“, thotë policia në një njoftim për mediat.

Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve të Komisariatit e Policisë Tropojë arrestuan përkohësisht këtë shtetas, me qëllim ekstradimin drejt Gjermanisë. Interpol Tirana, në bashkëpunim me autoritetet gjermane, vijon procedurat për ekstradimin e 53-vjeçarit./tvklan.al