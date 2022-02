Arrestohet për grabitje efektivja e FLO

Shpërndaje







15:47 25/02/2022

Dyshohet se vodhi disa banesa në Kosovë

Një efektive e Forcave Operacionale është vënë në pranga pas informacioneve të autoriteteve kosovare se ka grabitur disa banesa dhe një makinë.

Së bashku me një tjetër shtetas, efektivja e identifikuar me inicialet V.D., është nisur nga Tirana për në Kosovë me një makinë me qira.

Pas grabitjeve të kryera, targat e makinës me qira i kanë vendosur në makinën e grabitur dhe kanë kaluar kështu kufirin.

Nuk dihet ende se çfarë është grabitur dhe sa është dëmi i shkaktuar.

Burime të Tv Klan thanë se efektivja është ndaluar në orët e para të mëngjesit të së premtes dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore është duke kryer hetime të tjera për këtë rast duke marrë dëshmi dhe verifikuar targat e makinës.

Tv Klan