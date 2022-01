Arrestohet pronarja e një agjencie udhëtimi, falsifikonte testet për Covid-19

09:04 06/01/2022

Policia e Durrësit ka vënë në pranga pronaren e një agjencie udhëtimi, pasi akuzohet se falsifikonte testet për Covid-19, në emër të një klinike në Tiranë.

Në kuadër të operacionit “Testet: është arrestuar 56-vjeçarja me me iniciale A. R.. Gjithashtu u kapën dhe u proceduan penalisht dy persona, të cilët tentuan të kalonin kufirin për në Itali, me teste të falsifikuara nga pronarja e agjencisë së udhëtimit.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme, për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve shëndetësore” dhe “Fshehja e të ardhurave”./tvklan.al