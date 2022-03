Arrestohet shqiptari i shpallur në kërkim ndërkombëtar

16:16 24/03/2022

Më 3 Mars të këtij viti është kryer arrestimi i qytetarit me iniciale K.S, i cili është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e drejtësisë Italiane.

Në ngarkim të tij, ka një urdhër arresti të Gjykatës së Apelit në Itali për veprën penale të “Vrasjes”, “Plagosje e rëndë”, dhe “Shfrytëzim prostitucioni”.

Në lidhje me këtë rast, Gjykata e Rethit Gjyqësor Tiranë ka zhvilluar gjykimin lidhur me vlerësimin e “Arrestimit” dhe caktimin e masës së sigurimit “Arrest në burg”, ndaj qytetarit me iniciale K.S për efekt ekstradimi.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë ka vendosur:

Vleftësimin si të ligjshëm të “Arrestimit”për qëllime ekstradimitë qytetarit K.S

Caktimin si Masë Sigurimi ndaj K.S atë të “Arrestit në burg” të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale për efekt ekstradimi.

Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga personi nën hetim me iniciale K.S, i cili kërkoi ndryshimin e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, dhe caktimin e një mase sigurimi më të lehtë.

Në vijim, Gjykata e Apelit Tiranë, e përbërë nga Gjyqtare znj.Elona Toro, me vendimin nr.260, datë 24.03.2022 vendosi:

-Miratimin e vendimit nr. 578 Akti, datë 08.03.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë./tvklan.al