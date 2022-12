“Arrita të shëroja veten pa më prekur njeri”, Merita Cake: Sëmundja është pasqyrë e dhimbjes shpirtërore

18:30 01/12/2022

Merita Cake, është një trapiste energjike, intuitive dhe ishte e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan ku ka treguar një metodë të çuditshme dhe pak të njohur, bëhet fjalë për një metodë, e cila ju bën të përjetoni përvojën magjike të koordinimit me paraardhësit tuaj, dhe të gjitha ngjarjet e së kaluarës qe lidhen me jetën tuaj deri tani. Kjo metodë, e cila tingëllon paksa abstrakte, quhet përfaqësimi sistematik.

Shëruesja “magjike” ka treguar se ai ka ajo e nisi këtë rrugë. Sipas saj gjithçka nisi kur ajo zbuloi se kishte një problem në gjoksin e majtë, një problem të cilin ajo pretendon se e ka shëruar vetë.

Rudina Magjistare: Si u gjende në këtë fushë, i cili në terma më profesional quhet përfaqësimi sistematik? Çfarë do të thotë?

Merita Cake: Në këtë rrugë fillova sepse kisha një problem në gjoksin e majtë dhe u mërzit shumë, kur e mora vesh që kisha diçka të tillë. Nuk doja të shkoja në doktor, thash do e kaloj vetë. Kisha dëgjuar për lloj-lloj terapish të ndryshme. Në të gjitha vendet e botës ka shumë metoda të ndryshme që punojnë dhe unë në këto momente jam bërë një trapiste energjike, që e vogël kam pasur intuitë të madhe.

Rudina Magjistare: Pra ka qenë kjo prirje?

Merita Cake: Po, fillova të bëja vetë terapi, arrita të shëroja veten time pa më prekur asnjë njeri, nuk preka gjoksin, nuk bëra biopsi.

Rudina Magjistare: Je e sigurt që je diagnostifikuar saktë më herët?

Merita Cake: Po sepse vajta pas një viti te doktori dhe akoma e kontrolloj. Ka të bëjë shumë besimi sepse trupi jonë, qelizat tona janë në gjendje që të bëjnë terapinë e trupit vetë.

Rudina Magjistare: Ne nuk do i hyjmë shumë pjesës shkencore, sepse do na duhej një mjek i cili të bënte oponencën. Ne do e dëgjojmë për kuriozitet gjithçka që ti shpjegon.

Merita Cake: Nuk them që doktorët nuk janë të nevojshëm. Ajo që dua unë të jap si mesazh për njerëzit, është se nëse çdo njeri punon me veten e tij, mund të arrij shumë gjëra. Sepse çdo sëmundje ka lidhje se si e mendoj unë veten time, vetveten. Sa shumë e dua, sa shumë lë qe njerëzit të më prishin mua gjendjen shpirtërore timen, sepse të gjitha sëmundjet janë pasqyra ku më dhemb shpirti mua./tvklan.al