ARRSH ndryshon vendimin për rrugën e Rinasit: Qarkullimi do të vijojë me dy sense lëvizjeje

10:32 05/05/2022

Pas 4 ditësh protestë banorët e fshatit të Rinasit e arritën qëllimin e tyre. ARRSH ndryshoi sot vendimin dhe ktheu rrugën e Rinasit në gjendjen e mëparshme duke lejuar nga sot qarkullimin me dy sense lëvizjes.

“Kthehet në gjendjen e mëparshme Rruga e Rinasit, qarkullimi do të vijojë me dy sense lëvizjeje deri në një zgjidhje përfundimtare me qëllim lehtësimin e trafikut në segmentin Qafë Kashar-Rrethrrotullimi i Rinasit-Ahmetaq”, njoftoi ARRSH.

ARRSH bën apel për drejtuesit e mjeteve që vijnë nga veriu të përdorin akset alternative për të mos rënduar trafikun në rrugën që të çon drejt aeroportit të Rinasit.

“Udhëtarë/turistët që marrin fluturimet të marrin në konsideratë fluksin e lartë të mjeteve në këtë aks duke përllogaritur orarin e nisjes”, thuhet më tej në njoftimin e ARRSH.

Pas këtij njoftimi, qytetarët zhbllokuan rrugën dhe lejuan qarkullimin normal të mjeteve. Megjithatë pati nga ata që kishin mosbesim nga ky vendim.

“Nuk kemi besim, pse s’na e hapi deri mbrëmë. Kjo është sikur me u tall me ne”, tha një qytetar.

Ndërkohë të tjerë nuk mohuan gëzimin me vendimin e ditës së sotme.

“Me vendimin, të lumtur se çdo gjë në nevojën tonë këtë rrugë kemi. Ju lumtë”, u shpreh një banore.

Protestës ditën e sotme i ishin bashkuar edhe shumë fëmijë. Pasi ata arritën qëllimin e tyre, iu rikthyen bankave të shkollës ku kishin munguar prej dy ditësh.

Banorët e Rinasit dolën në protestë pas një vendimi të ARRSH që kthente rrugën e Rinasit me një sens lëvizje. Ata kundërshtonin vendimin pasi thonin se për të marrë shërbime bazë duhet të udhëtonin me kilometra të tëra në një kohë kur ato i kanë vetëm disa metra larg./tvklan.al