ARRSH: Rruga e Rinasit rikthehet si më parë

Shpërndaje







15:41 05/05/2022

Banorët e zonës protestuan për 4 ditë radhazi

Protesta e banorëve të zonës së Rinasit është ndërprerë në ditën e 4 te saj, pasi Autoriteti Rrugor Shqiptar riktheu lëvizjen me dy sense në këtë rrugë.

Vendimi për hapjen e rrugës është duartrokitur nga banorët e Rinasit.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, bënë me dije se për aeroportin e Rinasit do të ketë së shpejti një rrugë tjetër të dedikuar.

Duke argumentuar se rruga e Rinasit ka një fluks të lartë i cili arrin në 30 mijë persona në ditë, Balluku apeloi që automjetet e veriut të përdorin dy rrugët alternative.

Ministria Balluku u shpreh se vendimi për të kthyer rrugën drejt aeroportit të Rinasit me një sens erdhi pas ankesave të shumta të udhëtarëve që humbnin fluturimet për shkak të trafikut të rënduar në këtë aks.

Tv Klan