ARRSH: Të gjitha akset nacionale të kalueshme

16:44 02/02/2022

“Fshatrat e izoluar, përgjegjësi e njësive administrative”

Reshjet me intensitet gjatë mbrëmjes të së martës kanë shkaktuar probleme në disa zona të vendit.

Në Korçë pranë akseve nacionale trashësia e dëborës ka arritur në 40 centimetra, por nuk paraqitet problem në qarkullimin e mjeteve. Ndërsa një pjesë e rrugëve rurale janë të bllokuara duke lënë të izoluar dhe pa energji elektrike disa fshatra.

Në qarkun e Dibrës dhe të Shkodrës akset nacionale janë të hapura. Problem janë disa zona të thella malore si dhe mungesa e energjisë elektrike.

Sipas ARRSH, të gjitha akset nacionale janë të hapura, por këshillohet të lëvizet me goma dimërore.

“Kontraktorët kanë punuar gjatë gjithë natës dhe aktualisht akset kombëtare janë të hapura, përveç pjesëve ku kalohet me zinxhirë siç kemi një pjesë në Qafë-Thorë dhe një pjesë rruge në përfundim 4-5 kilometra në rrugën e Shishtavecit dhe Ostrenj-Klenë, ura e Cerenecit – Steblevë që ka probleme edhe me shtresat rrugore e cila kalohet me zinxhirë aktualisht. Të gjitha akset janë të kalueshme, por ne rekomandojmë gomat dimërore”, shprehet Ariana Hasani, përgjegjëse e sektorit të mirëmbajtjes në Autoritetin Rrugor Shqiptar.

Përsa i përket fshatrave të bllokuar nga dëbora, Hasani thotë se ato janë përgjegjësi e njësive administrative.

“ARRSH ka vetëm akset kombëtare që janë rreth 3650 kilometra dhe të gjitha janë të mbuluara me kontrata mirëmbajtje dhe të gjitha këto janë të hapura. Në ato që janë për zonat rurale të bllokuara nga bora, administrohen nga njësitë administrative vendore. Na është kërkuar ndihmë dhe nga ana e kontraktorit është punuar vullnetarisht”.

Në vend janë 130 borëpastruese dhe 400 mjete të tjera të cilat vijojnë me kriposjen e rrugëve gjatë gjithë kohës ku në vend mbizotërojnë temperaturat e ulëta.

