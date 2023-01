Arsenal e Atletico shtojnë forcat në sulm

Shpërndaje







20:40 20/01/2023

Londinezët zyrtarizojnë Trossard, Depay firmos në kryeqytetin spanjoll

Arsenal i përgjigjet Chelsea për rrëmbimin e Mudryk në merkaton e Janarit. Londinezët kanë zyrtarizuar akordin me Leandro Trossard, i marrë nga Brighton për shifrën e 28 milionë eurove pa përfshirë këtu bonuset.

Belgu ka firmosur tashmë me Arsenalin që do e ketë të gatshëm që në ndeshjen e radhës ndaj Manchester United. Sulmuesi ka nënshkruar një kontratë 3-vjeçare, teksa do të jetë një vlerë e shtuar për ekipin nga Londra Veriore në garën për titull.

Arsenal qëndron në krye të Premier League, e distancuar ndjeshëm me Manchester City ndjekës. Kohë zyrtarizimesh edhe në Spanjë. Atletico Madrid ka prezantuar marrjen e Memphis Depay nga Barcelona.

Holandezi në prag të skadencës me skuadrën katalanase ka firmosur për 2 vite e gjysmë në kryeqytetin spanjoll, duke shtuar akoma dhe më shumë cilësitë në repartin e avancuar nën urdhërat e teknikut Simeone. Kartoni i Depay besohet se i ka kushtuar arkave të klubit kryeqytet rreth 3 milionë euro. Në garë për shërbimet e tij gjendej edhe Interi e Juventus.

Klan News