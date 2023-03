Arsenal fiton me përmbysje

20:20 04/03/2023

Fitore edhe për Manchester City

Arsenal fitoi me përmbysje në sekondat e fundit takimin me Bournemouth. Topçinjtë e Londrës triumfuan me rezultatin 3-2 të shtunën në stadiumin Emirates në një sfidë që nisi me gol vetëm pak sekonda nga nisja.

Miqtë realizuan me Billing. Senesi dyfishoi më të 57′. Më pas erdhi reagimi i lojtarëve të Arsenal. Partey në të 62′ dha shenjën e parë. White barazoi rezultatin në të 70′, duke sjellë më tepër besim të të zotët e shtëpisë.

Goli që përmbysi gjithçka u realizua në minutën e shtatë shtesë që vendosi fitoren e ekipit të Arteta. Ky rezultat ruan të pandryshuar në 5 pikë diferencën me Manchester City që mundi 2-0 një kundërshtar të fortë Newcastle.

Foden dhe Silva realizuan për ekipin e Guardiola që nuk ka ndërmend të dorëzohet në garën për titullin. Kjo ishte fitorja e katërt në 5 ndeshjet e fundit. Në ndeshjet e tjera bie në sy Chelsea që u kthye te fitorja, duke mundur 1-0 Leeds. Premier League po luan javën e 26.

