Arsenal në kërkim të fitores

23:53 20/04/2023

“Topçinjtë” presin në “Emirates”, Southampton kanë barazuar në dy sfidat e fundit në Premier League

Arsenali ka një mundësi të mirë t’i rikthehet sukseseve në Premier Ligë dhe të shkëputet me shtatë pikë nga Mançester Siti ndjekës në takimin kundër Sauthemptonit në “Emirates”. Për herë të fundit, “topçinjtë” e fituan titullin në vitin 2004, ndërkohë që në dy ndeshjet e fundit ata barazuan ndaj Liverpulit dhe Uest Hemit.

Të tilla rezultate kanë lejuar Mançester Sitin që t’u afrohet me 4 pikë, ndërsa kanë edhe një ndeshje më pak se sa ekipi i drejtuar nga Mikel Arteta. Arsenal gjendet në një pozicion të favorshëm me shtatë takime të mbetura, katër nga të cilat do t’i luajë në shtëpi. Por tekniku i “topçinjve” beson se skuadra e tij nuk do të zhgënjejë në arritjen e objektivit.

“Hapat falsë janë pjesë e gjithçkaje që bën, sidomos në futboll! Cilido qoftë objektivi, nuk do të shkojë në progresion linear. Lojtarët besojnë në atë çfarë bëjmë. Ne duam që të luftojmë për titullin. Do vazhdojmë të luajmë mirë, të luftojmë për topin e të krijojmë atmsoferë unike, e të fitojmë”.

City do të luajë të shtunën kundër Sheffield United në gjysmëfinalet e FA Cup. Ndërsa të mërkurën do të presë Arsenalin, në një ndeshje që mund të vendosë titullin.

