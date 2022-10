Arsenal ngjitet në krye të Premier League

22:47 09/10/2022

Ronaldo shënon golin e parë këtë sezon

Arsenal fitoi 3-2 me Liverpool dhe u ngjit në krye të renditjes në Premier League. Ndeshja e luajtur të dielën në stadiumin “Emirates” ishte një spektakël me gola. Vendasit shënuan që në minutën e parë me Martinelli dhe nisën të ushtronin akoma më shumë presion, por ishin miqtë që barazuan me Nunez në të 34’.

Topçinjtë e Londrës nuk u dorëzuan, duke shënuar golin e dytë në çastet e fundit të pjesës së parë me Saka. Liverpool zgjoi shpresat në minutën e 53’ me golin e Firmino, por lojtarët e Arsenal kërkuan me ngulm të rikthenin e avantazhin që e arritën në të 73’. Saka realizoi kësaj here me penallti, duke vendosur fitoren e tetë në 9 javë për Arsenal dhe zhytur në krizë Liverpool.

Manchester United u kthye të suksesi. Djajtë e Kuq mundën 2-1 Everton me golin vendimtar të shënuar nga Cristiano Ronaldo, i pari në këtë sezon të Premier League për portugezin.

Tv Klan