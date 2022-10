Arsenal spektakël me rezervat

23:35 07/10/2022

Ronaldo asiston në përmbysjen e United, Betis ndërlikon kualifikimin e Romës

Forma e mirë në Premier League vazhdon edhe në Europës për Arsenalin, një skuadër që po tregohet solide në këtë fillim sezoni. Londinezët triumfuan me shifrat e thella 3-0 kundër Bodo/Glimt në duelin e fazës së grupeve të Europa League, në një duel që më shumë se për 3 pikët i shërbeu teknikut Arteta për t’i dhënë minuta futbollistëve më pak të aktivizuar.

Topçinjtë realizuan dy gola brenda pesë minutave, respektivisht në të 23-tën dhe të 28-tën, falë Nketiah dhe Holding. Arsenal e menaxhoi më së miri ndeshjen duke shënuan edhe golin e tretë me Viera në fraksionin e dytë. Pas këtij suksesi, Arsenal mban vendin e parë në Grupin A me gjashtë pikë, të ndjekur nga Bodo/Glimt me dy pikë më pak, ndërsa pas tyre renditen PSV dhe Zurich.

Roma tregoi luhatjen e radhës, teksa u mposht 1-2 në “olimpico” ndaj Real Betis dhe ndërlikon jo pak pozitat e saj në grupin C. Verdhekuqtë ishin të parët që kaluan në avantazh me anë të Dybala, gjithsesi, spanjollët arritën që të përmbysnin gjithçka dhe të siguronin tre pikëshin e radhës në grup dhe mban e vetme kreun me 9 pikë. Ndërkaq, skuadra e Murinjos që la në stol Kumbullën në këtë përballje mbetet e treta me 3 pikë, pozicion që e dërgon në Conference League.

Rrugën drejt 3 pikëshit e gjeti me përmbysje edhe Manchester United. “djajtë e kuq” likujduan me shumë vështirësi, 3-2 Omonia në transfertë, në një duel që Ronaldo qëndroi për 90 minuta në fushë dhe kontribuoi me asiste, teksa dështoi për të shënuar golin numër 700 në nivel klubesh.

Gola të ardhur nga stoli për skuadrën e Ten Hag, me Rashford dy herë e Marsial të cilët i dhanë 3 pikëshin e dytë radhazi United që pak nga pak po kthehet te rezultatet pozitive. Lazio ndërlikoi çështjen kualifikim pas barazimit pa gola ndaj Sturm Graz. Në fushë për 90 minuta qëndroi edhe mbrojtësi i kombëtares shqiptare, Elseid Hysaj duke bërë një ndeshje mesatare.

