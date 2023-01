Arsenal thellon diferencën

Shpërndaje







15:56 01/01/2023

Manchester City është 7 pikë larg

Java e 18 e Premier League thelloi më shumë diferencën mes Arsenal dhe Manchester City. Topçinjtë e Londrës fituan me rezultatin 4 – 2 sfidën me Brighton dhe janë 7 pikë larg City. Arsenal e nisi me golin e Saka që në fillim.

Pjesa e dytë më rezultative, pasi edhe Brighton u përpoq të kthente rezultatin, por pa sukses pasi Arsenal nuk e lëshoi për asnjë çast kryesimin. Skuadra e Mikel Arteta është në kërkim të titullit të parë kampion prej sezonit 2003-2004. Manchester City pari një barazim të hidhur 1 – 1 me Everton.

Haaland realizoi për ekipin e Guardiola, ndërsa fitoren ia mohoi goli i Gray në pjesën e dytë.

Tv Klan