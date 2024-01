Arsimi i lartë në krizë

Shpërndaje







22:40 01/01/2024

Mbipopullohen degët e Infermierisë dhe Mamisë, në “zhdukje” mësuesit e Fizikës dhe Matematikës

Zhvillimet demografike dhe rënien e numrit të studentëve po reflektohet vit pas viti në institucionet e arsimit të lartë të vend. Viti akademik 2023-2024 solli një rënie me rreth 40% të numrit të studentëve në krahasim me 10 vite më parë. Ndaj ekspertët e arsimit kërkojnë një rishikim të kuotave dhe të kurrikulave në mënyrë që ato të përputhen me nevojat reale të tregut vendas. Ndërkohë që ministria e arsimit ka paralajmëruar profilizim të universiteteve të rretheve.

“Numri i studentëve nga viti në vit po pëson ulje duke rrezikuar mbylljen e disa programeve studimi. Për vitin akademik 2023-2024 u regjistruan në vit të parë rreth 22 mijë studentë duke pësuar një ulje me 40% në krahasim me 10 vite më parë. Të rinjtë janë të prirur drejt degëve të shëndetit, kryesisht degëve të infermierisë, të cilat u japin mundësi punësimi edhe në tregun e huaj sidomos Gjermaninë”.

Problematikat e zbrazjes së universiteteve dhe sidomos të disa degëve specifike, bëri që qeveria të shpall disa programe studimi me interes kombëtar, duke i stimuluar të rinjtë që të regjistrohen, duke përfituar edhe një pagesë sa paga minimale.

Një numër i madh e degëve të Universitetit Bujqësor janë pjesë e këtij programi, degët e Mësuesisë, si Gjuhë Shqipe Letërsi, Histori, Gjeografi, por edhe degët Fizikë, Matematikë, si dhe programet që kanë të bëjnë me turizmin dhe degët e Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave.

Me përjashtim të Bujqësorit, ku ky vendim solli efekt pozitiv në regjistrimin e studentëve në programet e studimit si agronom, inxhinier pyjesh, veterinari, peshkim etj, në degët e tjera nuk pati rritje të numrit të studenteve.

Në degët e Mësuesisë, sidomos në shkencat ekzakte regjistrimet erdhën në rënie. Në Fizikë u regjistruan vetëm 8 studentë ndërsa në Kimi 5. Mësuesit e Fizikës janë drejt “zhdukjes” pasi prej gati 5 vitesh po regjistrohen më pak se 10 studentë. Sipas Sindikatës së Arsimit, nuk është larg dita që të vuajmë mungesën e mësuesve të profileve të ndryshme, ndaj ata sugjerojnë reformim të programeve të studimit në mësuesi.

Për t’i paraprirë një rëndimi edhe më të madh të universiteteve në vend, qeveria dhe Ministria e Arsimit kanë nisur një reformë të arsimit të lartë. Sipas ministres Ogerta Manastirliu synimi kryesor është profilizimi i universiteteve dhe orientimi i kurrikulave drejt tregut të punës.

Drejtuesit e universiteteve thonë se para se të bëhet një profilizim i universiteteve duhet të bëhet një rankim i tyre, dhe në baze të rezultateve të vendoset ‘fati’ i disa institucioneve të cilat nuk plotësojnë standardet që të jenë të tilla.

Sipas dekanit të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë Sabri Laçi, duhet një strategji kombëtare për arsimin e lartë, e cila duhet të marrë parasysh edhe zhvillimet demografike dhe rënien e numrit të studentëve, por edhe nevojave që ka vendi.

Mungesa e një studimi real se kush janë nevojat e tregut vendas për profesionistë të fushave të ndryshme, ka bërë që universitetet të kthehen në “fabrika” infermieresh.

Eksperti i arsimit Migen Qiraxhi, ngre si shqetësim edhe mungesën e kërkimit shkencor ndërsa paratë në një pjesë të madhe sipas tij shkojnë për ruajtje godinash.

Tashmë në arsim është krijuar një rreth viciozë, mësues të dobët, formojnë nxënës të dobët. Dëshmi janë dhe rezultatet e Pisës.

Sipas Qiraxhi, në arsim duhen reforma të mirëmenduara dhe jo të nxituara siç u bë me ligjin për studentëve të Mjekësisë. Për të cilët tashmë pritet vendimi final nga Gjykata Kushtetuese, që pritet të jepet në Janar të 2024.

Në rankimet e universiteteve më të mira në botë për vitin 2023-2024, Shqipëria mbetet jashtë ‘hartës akademike’. Universitetet shqiptare kanë mangësi jo vetëm për kriterin kërkim shkencor, hulumtim, por edhe për kategorinë mësimdhënie. Në dy rankime kryesore të universiteteve, Shqipëria nuk figuron fare në listë, ndryshe nga vendet e rajonit të cilat vazhdojnë të përmirësohen, ashtu si edhe ato nga Azia apo Afrika.

Klan News