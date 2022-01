Artan Hoxha: Selia e PD-së po fortifikohet, janë vendosur dyer të blinduara

23:40 03/01/2022

5 Janari është afati i fundit që Komisioni i Përkohshëm i Drejtimit të PD i ka lënë afat Lulzim Bashës për t’u larguar nga zyra e kryetarit, ndërsa në 8 Janar është paralajmëruar protestë nëse nuk Basha nuk zbaton këtë afat.

Gazetari Artan Hoxha, i ftuar sonte në emisionin Opinion në Tv Klan, ka thënë se selia e PD po fortifikohet dhe po merren masa shtesë sigurie.

Sipas tij, janë vendosur dyer të blinduara, ndërsa në dritare janë vendosur kangjella.

“Po merren masa meqënëse është lajmëruar se çfarë do të ketë në datë 5 dhe në datë 8, pra nga Foltorja. Po fortifikohet në tërësi sistemi mbrojtës i godinës. Pjesa e xhamave, nga brenda janë vendosur kangjella dhe nga jashtë janë vendosur adeziv, pra nuk janë më transparentë si më përpara. Pra nëse do tentosh të thyesh xhamin të hysh brenda ke një me kangjell dhe dy dyert e brendshme që janë të korridorit të katit të parë, pra një derë që të fut në krahun e djathtë dhe tjetra që të ngjit në katin e dytë ku janë zyrat e drejtuesve, aty janë vendosur dyer të blinduara. Ndërkohë është marrë masa që në parkingun që ka qenë i lirë deri tani është vendosur rregull, është mbyllur dera e jashtme dhe hyet vetëm me autorizim, pra duhet të kesh autorizim që ky mjet duhet të hyjë brenda, do hyjnë vetëm makinat e drejtuesve”, u shpreh Artan Hoxha. /tvklan.al