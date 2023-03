Arteta në sfond të Real

23:54 09/03/2023

Nuk i bindet sugjerimeve të tij, Perez mendon largimin e Ancelotti. Shfaq interes për Mikel Arteta

Përplasjet mes Carlo Ancelottit dhe presidentit të Real Madrid, Florentino Perez sa vijnë e shtohen. Performanca negative në ndeshjet e fundit të kampionatit kanë lëkundur pozitat e italianit, i cili duket se do largohet nga “Los Blancos” në fund të sezonit.

Presidentit të klubit nuk i pëlqen fakti që italiani nuk po u jep shanse të mjaftueshme lojtarëve si Marco Asensio dhe Dani Ceballos. Për të shmangur befasitë, presidenti i kryeqytetasve ka gati alternativën. Sipas asaj që raportojnë mediat spanjolle, në radarin e Perez ka përfunduar Mikel Arteta.



Tekniku spanjoll ka mrekulluar Premier League angleze me Arsenalin e këtij sezoni. Arteta ka ndërtuar një ekip të fortë, me moshë të re dhe që luan një lojë tërheqëse dhe sulmuese. Karakteristika që kanë ngjallur kështu interesin e Perez, pavarësisht se bindja për ta larguar nga Londra nuk do të jetë aspak e lehtë.

40-vjeçari ka një kontratë me “Topçinjtë” deri në Qershorin e vitit 2025, por një triumf i mundshëm në Premier League do rriste shanset për të rinovuar. Në 35 ndeshje të këtij sezoni, Arsenal ka shënuar 26 fitore, 3 barazime dhe 6 humbje, me një mesatare prej 2.31 pikësh për ndeshje.

Klan News